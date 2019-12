„Bildungspartnerschaft wichtig wie nie“

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg hat Preise für die besten Praxisphasen im dualen Studium verliehen, darunter auch an drei Duale Partner der DHBW Mosbach.

Bad Mergentheim/Mosbach. Praxisphasen in Unternehmen sowie sozialen und gesundheitsnahen Einrichtungen sind ein wichtiger Bestandteil des Studiums an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Studierende bestreiten die Hälfte ihres Studiums bei diesen Dualen Partnern, die selbst Mitglieder der Hochschule sind.

Besonders gelungene Konzepte für die Praxisphasen im dualen Studium hat die DHBW in Kooperation mit den Arbeitgebern Baden-Württemberg nun zum zweiten Mal ausgezeichnet. Unter den Preisträgern sind drei Duale Partner der DHBW Mosbach.

Die Preisverleihung fand jetzt vor mehr als 200 Gästen im Beisein von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer in den Räumlichkeiten der Arbeitgeber Baden-Württemberg in Stuttgart statt.

Insgesamt neun Kategorien

Verliehen wurde der Duale Partner Award in insgesamt neun Kategorien aus den Bereichen Gesundheit, Sozialwesen, Technik und Wirtschaft. Ein Sonderpreis wurde für besondere Maßnahmen im Bereich der Internationalisierung vergeben.

Eine Fachjury hatte zuvor aus mehr als 100 Einreichungen 33 Konzepte nominiert und schließlich neun Gewinner gekürt. Die Jury würdigte dabei besondere Maßnahmen zur Unterstützung des Studienbeginns, bei der Betreuung der Studierenden und der für das duale Studium besonders wichtigen Verzahnung von Theorie und Praxis.

Fünf Firmen, die mit der DHBW Mosbach kooperieren, sind dabei ebenfalls ausgezeichnet worden. Gewinner der Kategorie Technik bis 5000 Beschäftigte ist z. B. Testo Industrial Services GmbH, einer der führenden Anbieter von messtechnischen Dienstleistungen in Deutschland, der an der DHBW Mosbach mit dem Studiengang BWL-Industrie ausbildet. Die Jury würdigte das „engmaschige, strukturierte Betreuungskonzept mit wöchentlichen Teamrunden“, bei dem jeder Betreuer Erfahrungen mit dem DHBW-Studium hat und die Herausforderungen kennt. Das „stark ausgebaute Onboarding-Programm startet mit einer Kick-Off-Veranstaltung, an die ein umfassendes Patenprogramm und ein strukturierter, regelmäßiger Studierenden-Stammtisch als Ideenwerkstatt und Kreativraum anknüpft“.

Das Universitätsklinikum in Würzburg ist Dualer Partner des Bad Mergentheimer Studiengangs BWL-Gesundheitsmanagement und wurde in der Kategorie Gesundheit ausgezeichnet. Besonders hob die Jury „die engverzahnten Feedback-Mechanismen zur Befähigung von Studierenden“ heraus. Dank regelmäßiger Gespräche und bereichsübergreifender Präsentationen vor Führungskräften lernen die Studierenden von Anfang an, sich im Arbeitsalltag zurecht zu finden. „In diesem Theorie-Praxis-Transfer bündeln sie den Erwerb von Softskills mit fachlicher Kompetenz“, lobte die Jury.

Den Sonderpreis für Internationales erhielt Würth Industrie Service, die sowohl in Mosbach als auch in Bad Mergentheim in Studiengängen der Wirtschaft und Technik ausbilden. Mit ihrem ganzheitlichen Konzept, so die Begründung der Jury, ermöglichen sie ihren Studierenden sowohl in den Praxis- als auch in den Theoriephasen Erfahrung in einem anderen Land zu sammeln. „Besonders bemerkenswert ist dabei die strategische Vorbereitung der Auslandsaufenthalte. Studierende im Ausland entwickeln eigenständige Projekte und führen diese durch. Dabei stehen ihnen sowohl in der Vorbereitungsphase als auch während dem Aufenthalt unternehmensinterne Ansprechpersonen zur Seite.“ Einen besonderen Höhepunkt des Abends bildete die Verleihung der Ehrensenatorenwürde der DHBW an ihren langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden, den Personalvorstand der Daimler AG, Wilfried Porth, sowie an das langjährige Präsidiumsmitglied Professor Matthias Landmesser, der in der Hochschulleitung die Perspektive der Dualen Partner vertreten hatte. Beide waren 2019 nach zehn Jahren aus ihren Ämtern ausgeschieden.

„Starkes Zusammenwirken“

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, die Aufsichtsratsvorsitzende der DHBW, betonte in ihrem Grußwort: „Das starke Zusammenwirken von Staat, Wirtschaft und sozialen Einrichtungen stellt die hohe Qualität der hier im Land ausgebildeten und hier tätigen Fachkräfte sicher. Diese Fachkräfte sind und bleiben der entscheidende Faktor für den Wohlstand, in dem wir hier leben und den wir auch für die kommenden Generationen erhalten wollen. Hierzu trägt die Duale Hochschule mit ihren Dualen Partnern in hohem Maße bei.“

Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeber Baden-Württemberg, sagte: „Die strukturelle Verzahnung der beiden Lernorte Hochschule und Betrieb sowie die umfassende Qualitätssicherung in beiden Phasen machen das duale Studium an der DHBW zu einem Erfolgsmodell im deutschen Bildungssystem.“

Professor Arnold van Zyl, Präsident der DHBW, ging auf das besondere Bildungsmodell der DHBW ein: „Unsere Studierenden starten auch deshalb so erfolgreich ins Berufsleben, weil sie auf eine besondere, erfahrungsbasierte Weise lernen. Sie wenden einerseits theoretisches Wissen praktisch an und reflektieren das Gelernte.“

Die Keynote des Abends hielt der langjährige Präsident der Fraunhofer Gesellschaft, Professor Dr. Hans-Jörg Bullinger. Sein Thema waren die Folgen des digitalen Wandels: „Die digitale Transformation verändert Arbeit und Bildung. In Zeiten des Wandels braucht man kreative Köpfe, die Theorie und Praxis verbinden können. Duale Bildungspartnerschaften sind deshalb wichtiger denn je.“

Die Ehrungen nahm Professorin Dr. Doris Nitsche-Ruhland, Mitglied des Präsidiums der DHBW, zusammen mit den Studierenden Allegra Baumanns und Frank Andreas Bauer vor. „Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr erneut so viele hervorragende Praxiskonzepte auszeichnen dürfen. Diese ausgezeichneten Beispiele sind nicht nur preiswürdig. Sie liefern uns auch viele Ideen für die Weiterentwicklung der Qualität unseres Studienangebots“, sagt Professorin Doris Nitsche-Ruhland. DHBW

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2019