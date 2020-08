Bildermachen in der Stadt: Ein Seminar mit dem Profi

Bad Mergentheim.Ein Workshop, in dem der Schwerpunkt auf dem Bildermachen in der Stadt liegt, findet am Freitag, 18. September, und Samstag, 19. September, in Bad Mergentheim statt. Manfred Huber aus Lautenbach im Schwarzwald, dem neben dem Fotografieren von Landschaften und Natur gerade auch Architektur- und Makroaufnahmen faszinieren, wird in diesem Kurs in die theoretischen Grundlagen des Bildermachens einführen. Dazu gehören unter anderem: Anwenden von ISO, Blende und Zeit, Berücksichtigung der Lichtsituation, Gestaltung des Schärfebereichs, Einstieg in die Bildgestaltung, Langzeitbelichtung und das Fotografieren in der Blauen Stunde. Beim Erkunden und Fotografieren in der Altstadt von Bad Mergentheim wird das Erlernte in der Praxis angewendet. Manfred Huber wird den Teilnehmern Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Der Fotoworkshop beginnt am Freitagabend um 18 Uhr im Katholischen Gemeindehaus. Anmeldung bei der Keb Dekanat Mergentheim unter Telefon 07931 / 9689743 oder per E-Mail an keb.mergentheim@drs.de./ keb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020