Bilder einer Zeit der Verheißung

Bad Mergentheim.Eine besinnlich-meditative Stunde zu Verheißungen in der Bibel findet am Mittwoch, 16. Dezember um 19 Uhr in der Klosterkirche des Geistlichen Zentrums von Bad Mergentheim (ehemals Kapuzinerkirche) statt. Dass Gott Zukunft verheißt und seine Zusage Wirklichkeit wird, ist ein wesentliches Thema des Alten Testaments. Häufig ist in diesem Zusammenhang auch die Rede von Bund und Segen. Auch das Neue Testament blickt im Advent auf die alttestamentlichen Heilsversprechen, indem es diese in Jesus Christus bekräftigt sieht.

Die biblischen Verheißungs- und Erfüllungserfahrungen und ihre damit verbundenen Bilder und Symbole werden in der christlichen Kunst vielfach aufgegriffen und vertieft. Ausgewählte Bilder, die als Dias gezeigt werden, durchziehen die Besinnung und veranschaulichen, was Verheißung bedeutet. keb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.12.2020