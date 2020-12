Bianca Bellin kann sich über iPhone12 freuen

Bad Mergentheim.„Ein wirklich gelungener Tag“ – so die Bilanz der teilnehmenden Unternehmen und Schüler zur FN-Ausbildungsmesse „Zukunft Karriere Digital“ im November mit über 1160 generierten Matches. 50 Ausbildungsbetriebe und über 520 Schüler haben neun intensive Stunden erlebt. Unter allen teilnehmenden Schülern bei der Messe wurde ein iPhone12 verlost. Da das iPhone derzeit nicht vorrätig ist, bekam am Dienstag bei HEM Expert in Bad Mergentheim Bianca Bellin aus Lauda einen Gutschein überreicht. FN-Marktmanagerin Lorena Klingert und Dorian Ernst, Abteilungsleiter bei Hem expert, gratulierten der 18-Jährigen, die bei der FN-Messe viele neue Kontakte geknüpft hat. Bild: Olaf Borges

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020