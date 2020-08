Betrunken zur Polizei gefahren

Bad Mergentheim.Menschen, die mit Alkohol im Blut Auto fahren und sich dann freiwillig bei der Polizei melden, sind eher die Ausnahme. Eine dieser Ausnahmen kam am Dienstagabend zum Polizeirevier in Bad Mergentheim, teilen die Beamten mit.

48-Jähriger zeigt sich selbst an

Der 48-Jährige fuhr gegen 21.45 Uhr beim Revier vor und gab an, dass es zu Familienstreitigkeiten gekommen sei, bei denen eine Person leichte Verletzungen davontrug. Außerdem habe er sieben Hefeweizen getrunken, bevor er sich in sein Auto setzte. Diese Aussage konnte sogleich von einem Atemalkoholtest bestätigt werden, dieser zeigte 1,9 Promille an. Der Mann musste die Polizisten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Währenddessen überprüfte eine weitere Streife die Angaben des Mannes über die verletzte Person und konnte auch diese bestätigen. Auf den 48-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Körperverletzung zu. Überraschen dürften diese ihn jedoch nicht, hat er sie doch selbst bei der Polizei gestellt. pol

