Betonmischer gestohlen

Edelfingen.Ein Betonmischer der Marke Pehl wurde in Edelfingen gestohlen. Vermutlich bereits am 20. Januar, gegen 18.30 Uhr, entwendeten Unbekannte den Betonmischer aus einer Gartenanlage im Gewann Mergentaler zwischen Edelfingen und Bad Mergentheim. Der Betonmischer war zweifach an einem Metallzaun gesichert. Beide Sicherungen, eine Stahlkette und ein Stahlseil, wurden durchtrennt. Am vergangenen Montag hörte der Besitzer gegen 18.30 Uhr ein knackendes Geräusch in seinem Garten und ordnete dieses Geräusch möglichen Tieren zu.

Um die „Tiere“ zu verjagen, wurde er lautstark, worauf er ein Fahrzeug mit Anhänger wahrnehmen konnte, welches ohne Beleuchtung in Richtung Löffelstelzen wegfuhr. Es soll sich angehört haben, wie wenn die Heckklappe des Anhängers nicht geschlossen war und daher auf dem Boden schliff. Am Samstag stellte der Mann dann fest, dass sein Betonmischer entwendet worden war. Wem am vergangenen Montag im Bereich Edelfingen ein Pkw mit Anhänger aufgefallen ist, welcher einen Betonmischer geladen hatte, der wird darum gebeten, sich bei der Polizei in Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990, zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.01.2020