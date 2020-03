Besucher an Camping interessiert

Bad Mergentheim.Bereits das zehnte Mal in Folge war die Kurverwaltung Bad Mergentheim auf der „Reise + Camping“ in Essen, Nordrhein-Westfalens größte Urlaubsmesse, mit einem Stand vertreten. Veranstalter und Aussteller waren mit dem Verlauf zufrieden. Rund 1000 Aussteller und Destinationen aus über 20 Nationen informierten auf der „Reise + Camping“ und es kamen trotz Corona-Virus über 60 000 Besucher. Am Messestand wurden die Besucher fünf Tage lang auf Bad Mergentheim und das „Liebliche Taubertal“ aufmerksam gemacht. Die Resonanz am Bad Mergentheim-Stand war laut Kurverwaltung sehr positiv. Eine gute Nachfrage konnte das Standpersonal im Bereich Gesundheit sowie bei den vielen abwechslungsreichen Pauschalangeboten verzeichnen. Die „Reise + Camping“ in Essen ist die ideale Informationsplattform für campingbegeisterte Besucher, weshalb auch wieder sehr stark nach den Themen Camping und insbesondere Wohnmobilstellplätze gefragt wurde und die Broschüre „Camping- und Wohnmobilurlaub im Lieblichen Taubertal“ regen Absatz fand. kv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.03.2020