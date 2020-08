„Bestehende Schulen füllen“

Weil es zu wenig Schüler gibt, müssen seit einiger Zeit die Schüler der ersten und zweiten Klasse in die Au in die Schule und die Schüler der dritten und vierten Klasse in die Stadtmitte. Beziehungsweise die Schüler der ersten und zweiten Klasse in die Stadtmitte zur Schule und die Schüler der dritten und vierten Klasse in die Au zur Schule. Nun musste ich vor einigen Tagen in den Fränkischen Nachrichten lesen, dass eine neue Schule geplant wird aufgrund zu erwartender steigender Schülerzahlen. Warum? Wenn ich steigende Schülerzahlen zu erwarten habe, fülle ich doch erst mal die unausgelasteten Schulen auf. Die Schule soll 10 000 000 Euro kosten. Nach dem Motto: sieben Nullen hin sieben Nullen her – ganz egal. Was ist das für eine Stadtverwaltung und was für ein Gemeinderat, der so plant und verwaltet? Ich denke die Stadt Bad Mergentheim hat kein Geld. Das nennt man wohl Missmanagement!

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.08.2020