Beste Grundlage für das künftige Berufsleben

36 Prüflinge können auf eine lern- und ereignisreiche Schulzeit an der Kaufmännischen Berufsschule Bad Mergentheim zurückblicken.

Bad Mergentheim. Mit Recht können sie stolz auf ihre Leistungen sein, so Abteilungsleiter Gottfried Gunzenhauser in seiner Eröffnungsrede. Dies sei umso erwähnenswerter, bedenke man, dass die Auszubildenden den Abschluss in zweieinhalb Jahren verkürzt erworben haben. 30 Prozent der Auszubildenden erhielten eine Belobigung, 40 Prozent konnten gar einen Preis entgegennehmen. Am wichtigsten sei aber, laut Gunzenhauser, immer noch, seine Träume und Visionen mit Freude auszuleben.

Eine Ausbildung stellt neben einer soliden Basis einen weiteren Schritt in Richtung des zukünftigen Arbeitsmarktes dar. Schulleiter Wilhelm Ehrenfried appellierte, mit unbändigem Interesse an seine Arbeit heranzugehen, sozusagen aus dem Beruf eine Berufung zu machen. Ehrenfried freute sich auch über die guten Ergebnisse, die nicht zuletzt auf eine gut ausbalancierte Lernbasis zurückzuführen seien, welche aus einem vorbildlichen Zusammenspiel von Auszubildenden, Eltern und Lehrkräften resultiert. Letztendlich gehe es darum, in einer von Themen wie Künstliche Intelligenz geprägten Arbeitswelt zu bestehen, welches nur durch lebenslanges Lernen funktioniere.

Simone Germann, Vertreterin für die Ausbildungsbetriebe beglückwünschte die Auszubildenden und regte sie an zu zeigen, dass sie genau der richtige Nachwuchs für die turbulente Welt außerhalb des Klassenzimmers sind und sich stets auf das Gelernte zurückbesinnen können. Mit dem Abschlusszeugnis der Berufsschule, so Germann, erhalten die Auszubildenden den Lohn für ihre Mühen.

Das KMK-Fremdsprachenzertifikat ist ein bundesweit einheitlich geregeltes Zertifikat zum Nachweis berufsbezogener Fremdsprachenkompetenzen. Ein KMK-Fremdsprachen-Zertifikat erhalten in den jeweiligen Ausbildungsbereichen: Industriekauffrau: Anna Bauer, Sarah Endrich, Jamie-Lee Schulz, Lena Walch. Groß- und Außenhandel: Martin Feuerle und Maximilian Spröde das Zertifikat.Maximilian Spröde.

Preisträger des Sonderpreises der Bad Mergentheimer Citygemeinschaft für die besten Auszubildenden eines Ausbildungsberufes sind: Jessica Koch, BASS; Marie-Eve Steinam, Würth Industrie Service.

Alle Absolventen der Kaufmännischen Berufsschule Bad Mergentheim mit Preisen (P) und Belobigungen (L): Kaufleute mit internationaler Zusatzqualifikation: Lukas Bamberger, Celina Brown, Christina Faulhaber (P), Marvin Feuerle (L), Kristina Güßgen (P), Peter Heinz, Selina Regehr (P), Jan Schwab, Maximilian Spröde (L), Marie-Eve Steinam (P), alle Würth Industrie Service; Anna Bauer (P), Industronic; Sophia Dittmann (L), Cera-Con; Sarah Endrich (P), Industronic; Lisa Heilmann (L), Ehrler Prüftechnik; Jessica Koch (P), BASS; Fabio Menikheim, Schenk Fenstersysteme; Anna Reibenspiess (P), Hofmann Naturstein; Jamie-Lee Schulz (L), BASS; Selina Schütz (P), Palux; Svea Seibold (P), Wirthwein; Lea Uehlein (P), Lauda Dr. R. Wobser; Ela Vlasic (L), DATA Modul; Lena Walch, FS Formteile; Jessica Wohlfarth (P), VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken. Fachkraft für Lagerlogistik: Mesha Schimmer (L), noba Normteile; Dominic Wulf (L), TecTake. Industriekauffrau/-mann: Laura Bauer, Müller Martini Buchtechnologie; Pauline Ernst (L), Bavaria Yachtbau; Julien Schmidt (L), Ruck Ventilatoren; Michelle Spies, Roto. Kauffrau für Büromanagement: Elif Selen, Psychotherapeutisches Zentrum Kitzberg-Klinik; Natalija Stankovic, A.M.T. Autohaus. Kauffrau für Groß- und Außenhandel: Jennifer Hammrich (P), noba Normteile; Madita Müller, Würth Industrie Service; Christine Pikowski (L), noba Normteile; Claudia Roque, Würth Industrie Service. ksm

