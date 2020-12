Beste Berufsschülerin heißt Vanessa Kleinhans

Bad Mergentheim.36 Prüflinge können auf eine lern- und ereignisreiche Schulzeit an der Kaufmännischen Berufsschule Bad Mergentheim zurückblicken.

Stolz sein

Mit Recht können sie stolz auf ihre Leistungen sein, so Abteilungsleiter Gottfried Gunzenhauser in seiner Eröffnungsrede. Dies sei umso erwähnenswerter, bedenke man, dass die Auszubildenden den Abschluss in zweieinhalb Jahren verkürzt erworben haben. Sie haben aber nicht nur dies, sondern auch die Bedingungen während der Corona-Pandemie gut gemeistert, sei es im Onlineunterricht während des ersten Lockdowns oder den Unterricht mit Mund-Nasen-Bedeckung. Trotz aller Gefährdungen sei die Prüfung sehr gut verlaufen. 25 Prozent Prozent der Auszubildenden erhielten eine Belobigung, 50 Prozent Prozent konnten einen Preis entgegennehmen. Mit diesen hervorragenden Leistungen haben die Absolventen ihr Fundament für die berufliche Karriere gelegt. Am wichtigsten sei es nun, laut Gunzenhauser, zusammenzuhalten, jeden im Betrieb mitzunehmen, denn nur gemeinsam könne man Erfolg haben.

Solide Basis

Eine Ausbildung stellt neben einer soliden Basis einen weiteren Schritt in Richtung des zukünftigen Arbeitsmarktes dar.

Schulleiter Volker Stephan beglückwünschte die Absolventen zu ihren erbrachten Leistungen. Trotz Corona sei es durch Tablet- und Fernunterricht möglich gewesen, diese Ergebnisse zu leisten. Er dankte allen an der Prüfung Beteiligten, den Lehrern, Eltern, Freunden oder Bekannten, die den nun ehemaligen Berufsschülern mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Er bat die nun zukünftigen Leistungsträger in den Betrieben, niemals ihre Balance zu verlieren sowie sich Freiräume zu schaffen.

Preisträger des Sonderpreises der Bad Mergentheimer Citygemeinschaft für die besten Auszubildenden eines Ausbildungsberufes ist: Vanessa Kleinhans, Palux.

Alle Absolventen der Kaufmännischen Berufsschule Bad Mergentheim mit Preisen (P) und Belobigungen (L):

Kaufleute mit internationaler Zusatzqualifikation: Lukas Bürkert (L); Tim Kimmig (P); Dennis Kuch (P); Jessica Oelgarten (P); Irina Skripkin (L); Antonia Thomany (L); Daniel Triscoiu (P); Tanja Wielk (P); Sandra Zander (L); Linda Zuck (P) (alle Würth Industrie Service); Lisa Burkhardt (P), Bartec; Leonie Freundschig, Hofmann Naturstein; Vanessa Kleinhans (P), Palux; Felix Kopp, Friedrich Wohlfarth; Luisa Morschek (P), Michael Weinig; Rebecca Radutiu (L), DATA Modul; Nicole Rahn (L), Wirthwein; Vera Reinhard (P), BASS; Milena Retzbach, Richard Kablitz; Lea Rothenfels (P), EP Ehrler Prüftechnik; Isabell Wolfarth (P), Friedrich Wolfarth.

Fachkraft für Lagerlogistik: Steffen Fleck (P), TecTake; Marco Neckermann, Wittenstein. Einzelhandelskauffrau: Antonia Freisinger (L), Parfümerie Akzente; Celina Ruck, Esso Tankstelle; Yvonne Stroka, Krug Schuh.

Industriekauffrau/-mann: David Burkard (P), Leonhard Weiss; Michael Engert (P), Wirthwein; Lukas Wülk (P), Palux.

Kauffrau für Groß- und Außenhandel: Felix Deeg (P); Franziska Mütsch (L); Anna Lena Schepermann (P); Anna Stimpfig (P); Marcel Voß (alle Würth Industrie Service); Stefanie Deißler, Raab Karcher.

Verkäuferin: Leonie Dietz, Modehaus Kuhn. ksm

