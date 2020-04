„Besonders sind die Armen betroffen“

Bad Mergentheim.Eine Gruppe von rund 40 Landfrauen warf ihre Nähmaschinen an und fertigte unentgeltlich Masken in Heimarbeit, die sie gegen Spende abgeben. MdB Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Grüne) war beeindruckt von dieser Solidarität. Sie übergab den Landfrauen eine Spende und ließ sich 100 Masken geben, die sie persönlich an die Kunden der Bad Mergentheimer Tafel übergab.

Der Kreisverband der Grünen schloss sich dieser Aktion an und spendete weitere 40 Alltagsmasken, so dass insgesamt 140 Stück ausgegeben wurden.

„Diese Mundschutze stehen für vieles, was in diesen Zeiten wichtig ist“, erklärt Scheidewind-Hartnagel. „Zum einen sind sie das Ergebnis des Engagements der Landfrauen Main-Tauber und der 40 Frauen, die sie hergestellt haben. Zum zweiten symbolisieren sie Gemeinschaft, Solidarität – und unseren Willen, in der Pandemie zuammenzustehen.“

Besonders hart trifft die Corona-Pandemie nach Meinung der Grünen die Armen in der Gesellschaft. „Wenn das Geld schon nicht zum Kauf von Lebensmitteln reicht, fehlt es erst recht zum Kauf von kommerziellen Mundschutzmasken“, meint Kreisvorstand Dietrich Grebbin.

Im Anschluss an die Ausgabe der Alltagsmasken vor der Tafel besuchte die Bundestagsabgeordnete den Gabenzaun neben dem Münster und beobachtete dort die kostenlose Essensausgabe des Golf-Restaurants Bundschuh aus dem Erlenbachtal an Bedürftige. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020