Besonderes Gartenprojekt umgesetzt

Neunkirchen.Das besondere Gartenprojekt „Hand in Hand“ wurde von Eltern, Kindern und Erzieherinnen am evangelischen Kindergarten Neunkirchen umgesetzt.

Über 70 Helfer, Mamas, Papas, sowie Kinder und Erzieherinnen krempelten die Ärmel hoch und packten gemeinsam mit an. Im Vorfeld hatten die Kinder mit den Erzieherinnen verschiedene Projekte für den Garten entwickelt, um den Außenbereich aktiver und lebendiger zu gestalten. Bei schönem Wetter ging es los. Viel Arbeit wartete beim Bau der neuen Outdoor-Küche aus Paletten oder dem neuen Sinnespfad. Hier wurde gegraben, gehobelt, gesägt und geschleppt. Richtige Baustellen gab es zu sehen. Aber es standen noch weitere Arbeiten an, und so wurden neue Zauntiere bunt bemalt, die nun den Eingangsbereich der Kita verschönern.

Um den Bewegungsdrang der Kinder zu unterstützen wurden zwei verschiedene Hüpfkästen in Form einer Schnecke und einer Schlange aufgezeichnet und bunt in Szene gesetzt. Andere fleißige Hände füllten alte, abgetragene Gummistiefel mit Erde und bepflanzten sie. Zur Dekoration wurden sie am Zaun aufgehängt.

Im Krippenbereich wurde ein neuer Gartenschuppen aufgebaut, damit die Spielmaterialien, für den Außenbereich, endlich einen guten Platz bekommen konnten.

Bei so viel Aktion durfte das Essen nicht fehlen und deshalb gab es zur Stärkung zwischendurch eine Pause. Der Dank galt dem Elternbeirat und der evangelischen Kirchengemeinde für die Unterstützung und die Getränkespenden.

Die Gemeinschafts-Gartenaktion mit etlichen freiwilligen Arbeitsstunden hat laut Kindergartenleitung allen Beteiligten viel Spaß und Freude bereitet. Alle seien begeistert, wie schön die Projekte geworden sind und wie begeistert die Kinder diese in ihrem Alltag annehmen.

Großes Lob wurde den beteiligten Helfern am Ende ausgesprochen. ja

