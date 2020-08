Besonderen Abi-Jahrgang verabschiedet

Bad Mergentheim.Im kleinen Rahmen, ohne Familienmitglieder, ohne Verköstigung und natürlich mit Abstand erhielten die 52 Abiturienten der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) in der Aula des Schulzentrums ihre Zeugnisse und Urkunden.

Johanna Lang, Schülerin des EGs und Scheffel-Preisträgerin, begrüßte die Anwesenden und führte witzig-charmant durch das Programm. Zunächst stimmte Nathalie Haak das Publikum mit einem Klavierstück auf den feierlichen Anlass ein.

Nach der Verunsicherung

Danach wendete sich die Schulleiterin Anke Mund an die Anwesenden. Sie ließ die vergangenen Wochen der Unsicherheit in Bezug auf die Prüfungstermine Revue passieren. Es sei auch für die Schulleiterin ein sehr besonderer Jahrgang. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise stellte sie den Absolventen mit einer unterhaltsamen Erzählung von Christian Morgenstern die Frage: „Was bedeutet Glück? Was bedeutet Unglück?“ Sie appellierte das Glück zu greifen, in einer Krise das Positive zu sehen und erwartungsfroh, voller Zuversicht nach vorne zu schauen. Weiterhin bedankte sich die Direktorin bei ihrer Stellvertreterin Marlies Bauer und dem Kollegium der Oberstufe. Sie hätten maßgeblichen Anteil am Erfolg der Absolventen.

Gemeinsam viel erlebt

Im Anschluss blickten die drei Tutoren Sigi Fernkorn (JS 2.1), Bernd Gerstner (JS 2.2.) und Stefanie Grimm (JS 2.3) auf die vergangenen drei Jahre zurück. Der Lehrer und die zwei Lehrerinnen resümierten die gemeinsamen Erlebnisse mit ihren Schülern. Weiterhin wünschten sie den Absolventen für ihre Zukunft „Leichtigkeit und Zielstrebigkeit“, „Orientierung und Eigenständigkeit“ sowie „Optimismus und Realismus“. Die drei Tutoren machten deutlich, dass nur die Mischung zum Erfolg führe. Mit einem Augenzwinkern verabschiedeten sie sich von den „mit Abstand“ besten Kursen.

Danach überreichte Anke Mund die Reifezeugnisse. Die stellvertretende Schulleiterin Marlies Bauer freute sich besonders über das gute Ergebnis. Nicht nur, dass jede Klasse einen Gesamtdurchschnitt von 2,2 erreicht hat – es gab auch in jeder Klasse einmal die Traumnote 1,0 (Norwin Klug EG13, Joshua Mladek SG13). Neben weiteren zehn Preisen und fünf Belobigungen wurden noch diverse Auszeichnungen und Fachpreise vergeben. Humorvoll nahm Scheffelpreisträgerin Johanna Lang ihre Zuhörer mit in die Vergangenheit. Die Schülerin berichtete von der ersten Informationsveranstaltung an der EPE vor drei Jahren, ihren Sorgen und Nöten. Davon habe sich kaum etwas bewahrheitet und so manches Rätsel sei mittlerweile gelöst. Allerdings sei aktuell auch wieder eine Zeit der Unsicherheit und Nervosität, schließlich stehe ein neuer Lebensabschnitt bevor und auch die Pandemie sei noch nicht ausgestanden. Doch auch dies sei mit Humor und Glauben zu meistern, so die Schülerin. Mit einem herzlichen „Auf unsere Zukunft!“ beendete sie ihre Ansprache.

„Faust“ musikalisch inszeniert

Bei dem darauffolgenden musikalisch inspirierten Drama des „Ehrenmannes“ Faust und seinem „Baby“ Gretchen durfte sich auch das Publikum beteiligen. So war es nicht verwunderlich, dass Bernd Gerstner (Tutor, Fachlehrer Deutsch/Literaturkurs) für seine Parodie des Klassikers „Faust“ jede Menge Applaus erntete.

Nach einer Bildershow der Schüler klang die gelungene Entlassfeier mit einem berührenden Musikstück, vorgetragen durch Celine Braun und Anna-Joy Desch (SG 13), aus. Trotz der außergewöhnlichen Situation gelang mithilfe aller Beteiligten eine stimmungsvolle, dem Anlass würdige, Verabschiedung, die allen mit Sicherheit in guter Erinnerung bleiben wird.

Die Abiturienten mit Kennzeichnung der erhaltenen Preis (P) und Belobigungen (L):

EG 13:Leonie Berger; Zehra-Nur Dogan; Alina Nicole Gorbunov; Nathalie Julie Haak (L); Theresa Herma; Pia Hirn; Laura Sophie Hollenbach; Paulina Howe; Debora Ikas (L); Celia Kirbach; Norwin Klug (P); Sophia Klärle; Johanna Lang (P); Cedric Neuwirth (P); Anne Pfeuffer; Alida Redzeposka (P); Evelin Reitenbach (P); Alisa Rudolf; Alisa Scherer (L); Ricky Christopher Schmitt; Luisa Katharina Stauch (P); Marie-Theres Weidling;

SG 13: Nancy Ahlihangan; Simeon Baumann; Victoria Baumer; Celine Braun; Christin Breidenbach (P); Sarah Bruder; Marie Dehner; Anna-Joy Desch; Ann-Kathrin Dewes; Alicia Diehm (P); Jakob Eckard (P); Hannah Eisele; Saskia Fellinger; Antonia Freudenberger (P); Jana Hehn; Leonie Hein; Jonas Helbig; Marie Kirchgessner (L); Sara Kleider; Anne Krummrein (L); Svenja Maurer (P); Joshua Mladek (P); Michelle Reitzle; Natalja Rösch; Oskar Rückert; Miriam Schnitzler; Julian Schulze; Nina Strecker; Lisia Marleen Zeh.

Für die beste Leistung im Profilfach: Cedric Neuwirth in Ernährung und Chemie (Kofranyi-Preis); Joshua Mladek in Pädagogik und Psychologie (Heidehof-Stiftung). Deutsch (Scheffelpreis): Johanna Lang; Englisch: Svenja Maurer und Norwin Klug; Mathematik: Cedric Neuwirth (Buch und Mitgliedschaft der Deutschen Mathematiker-Vereinigung) und Alida Redzeposka; Spanisch: Nathalie Haak; Geschichte/Gemeinschaftskunde: Antonia Freudenberger (Buchpreis der Landeszentrale für Politische Bildung) und Johanna Lang; Wirtschaftslehre: Norwin Klug; Sozialmanagement: Jakob Eckard; Katholische Religion: Antonia Freudenberger; Biologie: Luisa Strauch; Chemie: Christin Breidenbach; Physik: Norwin Klug (Buchpreis und Mitgliedschaft der Deutschen Physikalischen Gesellschaft); Informatik: Joshua Mladek; Sport: Jonas Helbig.

Die vier vom Rotary Club gestifteten Preise erhielten Celine Braun, Christin Breidenbach, Nathalie Haak und Norwin Klug. epe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020