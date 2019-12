Besondere Preise zum Nikolaustag

Bad Mergentheim.Schöne Preise und Gutscheine gibt es für diejenigen zu gewinnen, die einen Adventskalender vom Lions Club Bad Mergentheim gekauft haben.

Hinter den Türchen verbergen sich täglich Geld- und Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Euro. Die individuelle Glücksnummer steht auf der Vorderseite des Kalenders. Die Glücksnummern und die Gewinne sind täglich auch unter www.lions-badmergentheim.de zu finden.

Am Nikolaustag gibt es neben den üblichen auch ganz besondere Preise zu gewinnen: Nummer 1175: Autohaus A.M.T. Bad Mergentheim, Wochenende mit einem Traumauto; Nummer 2990: Lions Club Bad Mergentheim, 250 Euro bar; Nummer 2181: FN-Reisen Bad Mergentheim, 100 Euro Reisegutschein; Nummer 2206: Naturheilpraxis Dr. rer. nat. Thomas Jahrmann Weikersheim, 75 Euro Behandlungsgutschein; Nummer 466: Alexander Traut Augenoptik Bad Mergentheim, 40 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 3057: Akon Aktivkonzept Bad Mergentheim, 50 Euro Reisegutschein; Nummer 3237: Sparkasse Tauberfranken Bad Mergentheim, 50 Euro Gutschein Sparbuch; Nummer 3504: agoVita – Studio für Fitness und Gesundheit Weikersheim, 59 Euro Fitness-Check/Probetraining; Nummer 869: Galerie am Schloss Bad Mergentheim, 50 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 1405: Becksteiner Winzer Lauda-Königshofen, 30 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 1544: Tauberphilharmonie Weikersheim, Eintrittskarte Konzert; Nummer 2875: Solymar Therme Bad Mergentheim, 30 Euro Wertgutschein; Nummer 3608: Kopf-Kunst Bad Mergentheim, 25 Euro Dienstleistung; Nummer 172: Best Western Premier Parkhotel Bad Mergentheim, Lunchbuffet für zwei Personen; Nummer 3471: Goldschmiede Hoffmann-Winkler Bad Mergentheim, 30 Euro Einkaufsgutschein; Nummer 3454: Hotel & Restaurant Bundschu Bad Mergentheim, 25 Euro Verzehrgutschein; Nummer 3716: Frankenfestspiele Röttingen, zwei Eintrittskarten Festspiele.

Die Gutscheine für die Sach- bzw. Barpreise können gegen Vorlage der ausgeschnittenen Kalendernummer bei der Tourist-Info Bad Mergentheim vom 1. bis 31. Januar 2020 zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019