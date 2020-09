Besitzer des Vorderrads gesucht

Markelsheim.Ein Passant hat am Samstag ein Fahrrad in der Tauber in Bad Mergentheim gesichtet. Als die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung das Rad rechts von der neuen Brücke im Kurpark barg, stellten sie eine Rahmennummer fest, mit der sich die Eigentümerin herausfinden ließ.

Die Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte das verschlossen abgestellte Mountainbike der Marke Bulls zu einem bislang unbekannten Tatzeitpunkt am Bahnhof Markelsheim entwendeten. Dabei ließen sie das Vorderrad, an welchem das Schloss angebracht war, zurück. Später brachten die Diebe ein Vorderrad eines anderen Fahrrads an dem Mountainbike an. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch dieses gestohlen wurde. Daher sucht die Polizei nach dem unbekannten Besitzer des Vorderrads sowie nach Personen, die Hinweise auf den Fahrraddiebstahl am Bahnhof Markelsheim geben können. pol

