Besinnliche „Parkweihnacht“ im Kurpark gefeiert

Bad Mergentheim.Bereits das dritte Jahr in Folge hat die „Parkweihnacht“, veranstaltet von der Kur- und Rehaklinikseelsorge in Kooperation mit der Kurverwaltung, am vergangenen Wochenende im Kurpark stattgefunden.

Den Wetterbedingungen zum Trotz hatten sich doch zahlreiche Besucher am Treffpunkt vor dem Haus des Gastes eingefunden. Der Elpersheimer Posaunenchor eröffnete mit „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ die Veranstaltung und die Anwesenden stimmten sangesfreudig mit ein. Nach der Begrüßung von Pfarrerin Angelika Segl und Schwester Kathrin und einer Geschichte zum Thema Zeit entzündeten Kurdirektorin Katrin Löbbecke und ihre Mitarbeitenden viele Kerzen, die dann an alle Teilnehmer verteilt wurden. Anschließend startete der „stille“ Lichterzug durch den Äußeren Kurpark hin zum Musikpavillon, wo wiederum der Posaunenchor zum Mitsingen einlud und eindrucksvolle Gebete und Erzählungen vorgetragen wurden.

Durch den stimmungsvoll illuminierten Kurpark ging es zurück zum großen Weihnachtsbaum vor dem Haus des Gastes, wo nach Abschlussgebet, -lied und Segen der vorweihnachtliche Abend bei Punsch, Gebäck und netten Gesprächen ausklang. Allen Beteiligten wurde ein Vorgeschmack auf das Weihnachtsfest vermittelt. kv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019