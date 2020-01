Berufspädagogische Weiterbildung

Bad Mergentheim.Das Pflegeberufegesetz ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten und regelt die Ausbildung von künftigen Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern. Für die praktische Ausbildung in den Einrichtungen wurden gesetzlich neue Anforderungen an die Praxisanleiter/-in festgelegt. Eine wichtige Voraussetzung ist eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Einsatzbereich der Schüler sowie eine berufliche Zusatzqualifikation von 300 Stunden (hier gilt aber auch Bestandsschutz) und eine jährliche berufspädagogische Fortbildung über 24 Stunden. Diese 24-stündige berufspädagogische Fortbildung bietet der Förderverein der Beruflichen Schule Ernährung, Pflege und Erziehung als kompakten Einstieg in die verpflichtende kontinuierliche Fortbildung an. Mit den unterschiedlichen Workshops werden die Praxisanleiter/innen fit für die erweiterten Aufgaben in der neuen Pflegeausbildung. Die Themen reichen von den gesetzlichen Neuerungen, über didaktische Konzepte bis hin zur konkreten Leistungsbewertung im Rahmen der Praxisanleitertätigkeit.

Info und Anmeldung ab dem 1. Februar über das Sekretariat der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) Bad Mergentheim. Ein Infoblatt und das Anmeldeformular können über die Homepage www.epe-mgh.de eingesehen und ausgedruckt werden.

