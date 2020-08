Bereits zum dritten Mal in Folge Branchensieger

Bad Mergentheim.Im Auftrag von „Focus Money“ und „Deutschland Test“ wurde auch in diesem Jahr eine breit angelegte Studie zum Weiterempfehlungsverhalten von Kunden durchgeführt. Untersucht wurden, welche Unternehmen die meisten Weiterempfehlungen von Verbrauchern erhalten, die bei diesen in den letzten 24 Monaten Kunden waren.

„Empfehlungen aus nächster Nähe“, „Welche Firmen sind bei der Weiterempfehlung am besten aufgestellt? Wer generiert besonders viele Markenbotschafter?“ lauteten einige Fragen im Rahmen der Veröffentlichung der Studienergebnisse (Focus-Ausgabe 33/2020).

Das Bad Mergentheimer Unternehmen Akon Aktivkonzept erreichte nun bereits zum dritten Mal in Folge in der Kategorie „Gesundheits- und Wellnessurlaub“ jeweils die höchste Weiterempfehlungsquote aller Anbieter in Deutschland. Es wurden 1780 Unternehmen aus 170 Branchen mit insgesamt mehr als 610 000 Kundenurteilen von Verbrauchern bewertet.

Präventive Gesundheitsreisen

Mit dem erneuten Branchensieg unterstreicht Akon Aktivkonzept laut Pressemitteilung damit nicht nur wiederholt seine Marktführerschaft im Segment der präventiven Gesundheitsreisen mit Krankenkassenzuschuss und den wachsenden Stellenwert der ergänzenden „AktiPlus Wellness- und Kurzreisen“ (Reisen ohne Kassenzuschuss).

Im Hause Akon freut man sich über die erneute Auszeichnung besonders, da die Studie seitens der Wissenschaftler unabhängig ohne jegliche Kenntnis der bewerteten Unternehmen erfolgte und diese ausschließlich die Erfahrungen und Weiterempfehlungen der Kunden/ Endverbraucher widerspiegelt. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Unteren Graben in der Kurstadt.

„Das ist eine tolle Teamleistung – ein großes Lob geht an unsere engagierten Mitarbeiter und Kursleiter sowie die zahlreichen Akon-Partnerhotels an über 160 Standorten in Deutschland und Europa, die täglich hervorragende Arbeit leisten und zu diesem Erfolg beigetragen haben“, so Akon-Geschäftsführer Dominik Möhler.

