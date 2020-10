Bereit zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge

Bad Mergentheim.Bereits 175 Städte und Kommunen in Deutschland sind dem „Aktionsbündnis Städte sichere Häfen“ beigetreten und wollen nicht mehr zuschauen, wie Menschen auf der Flucht nach Europa im Mittelmeer ertrinken oder in Flüchtlingslagern unter katastrophalen Bedingungen leben müssen. Auf Antrag der SPD-Fraktion und mit mehrheitlicher Zustimmung des Oberbürgermeisters sowie von insgesamt 19 Stadträten bietet nun auch Bad Mergentheim einen „sicheren Hafen“ für zwei Flüchtlingsfamilien (maximal acht Personen) an. Schutzbedürftige aus dem abgebrannten, griechischen Flüchtlingslager „Moria“ sollen in der Kurstadt aufgenommen werden.

Jordan Murphy (SPD) freute sich über die breite Zustimmung im Gremium, nachdem er zuvor den Antrag seiner Fraktion erläutert hatte. Die im Bündnis zusammengeschlossenen Städte würden ihre Bereitschaft erklären, bereitwillig mehr Flüchtlinge bei sich aufzunehmen als sie eigentlich nach dem bundesweit gültigen „Königsteiner Schlüssel“ (Verteilung erfolgt auf die Landkreise und von dort wieder auf die Kommunen) müssten.

Im Landesinneren der ostägäischen Insel Lesbos nahe der Ortschaft Moria lebten in Europas größtem Flüchtlingslager, das nur für etwa 3000 Personen konzipiert war, zeitweise über 20 000 Menschen. Anfang September brannte es nieder.

Murphy betonte, dass die Stadt Bad Mergentheim schon vielen Flüchtlingen geholfen habe und gute Integrationsarbeit vor Ort geleistet worden sei und es deshalb kein Problem sein dürfte, zwei weitere Flüchtlingsfamilien aufzunehmen. Durch „Überschüsse“ aus Zuweisungen in Sachen Flüchtlingsarbeit sei auch bei der Stadt das entsprechende Geld vorhanden, so Murphy, um zu helfen. So sollen nun das Landratsamt und das Land Baden-Württemberg über die Bereitschaft von Bad Mergentheim informiert werden, so dass Bundes- und Landesstellen die weiteren, nötigen Schritte einleiten könnten.

Diesen Plänen könne man nicht zustimmen, erklärte Andreas Lehr für Teile seiner CDU-Fraktion. Bad Mergentheim habe schon genug getan und solle sich an den klaren Verteilschlüssel für Flüchtlinge halten, so seine Meinung. CDU-Kollege Hubert Rothenfels meinte ebenfalls, dass es die Aufgabe der EU sei, das Thema „Flüchtlinge“ mit den Mitgliedsstaaten zu klären und die Menschen aus dem Lager „Moria“ zu verteilen.

Rainer Moritz (Grüne) begrüßte hingegen den SPD-Antrag und sprach von aktuell 48 freien Plätzen für Flüchtlinge im gesamten Landkreis.

Auch Hariolf Scherer (CDU) plädierte für ein humanitäres Signal der Kurstadt an die Landes- und Bundespolitik. Er berichtete zudem, dass der katholische Kirchengemeinderat erst dieser Tage beschlossen habe, eine Wohnung der Kirche für Flüchtlinge ab Januar zur Verfügung zu stellen. Auch Franz Imhof (Freie Wähler) deutete seine Unterstützung für den Antrag an und selbst Oberbürgermeister Udo Glatthaar zeigte sich offen dafür, zwei Familien in Bad Mergentheim zusätzlich aufzunehmen.

Mit den 20 Stimmen von SPD, Grünen, Teilen von Freien Wählern und CDU sowie OB wurde der Antrag schließlich angenommen. Es gab eine Enthaltung und elf Nein-Stimmen aus den Reihen von CDU und Freien Wählern.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020