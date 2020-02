Benefiz-Basar mit Waren für Kinder

Markelsheim.Die Mutter-Kind-Gruppe aus Markelsheim veranstaltet am Samstag, 7. März, von 13.30 bis 15.30 Uhr einen Kinderkleiderbasar in der großen Turnhalle an der Tauberbrücke. Einlass für Schwangere, gegen Vorlage des Mutterpasses, ist bereits ab 13 Uhr.

Kleidung, Spielsachen, Zubehör

Die Verkäufer bieten ihre Waren selbst feil. Neben gut erhaltener und sauberer Kleidung (Größe 50 bis 176) werden auch Spielsachen und Zubehör rund ums Kind angeboten. Dazu wird es wieder einen separaten Bereich für Großteile (etwa Kinderwägen, Fahrräder, Babysitze) geben. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt einer gemeinnützigen Einrichtung zugute.

Großteile können auch ohne Tischreservierung gegen eine Standgebühr angeboten werden. Bei der Reservierung sollte man dies mit angeben. Eine Tischgebühr wird erhoben. Für Bewirtung ist gesorgt. Sitzmöglichkeiten sind genügend vorhanden. Torten- und Kuchenspenden werden entgegengenommen. Listen zum Eintragen hängen an den gewohnten Stellen aus. pm

