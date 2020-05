Bad Mergentheim.Er blüht in voller Pracht, der Judasbaum zwischen der Dualen Hochschule (Schloss 10) und dem Café im Schlossgarten. Die Farbenpracht seiner dunkelrosafarbigen Blüten sticht ins Auge. Und sie zieht nicht nur die Blicke der Menschen auf sich, sondern zieht auch viele Insekten an. Ursprünglich heimisch ist der Judasbaum im südeuropäischen Mittelmeerraum und in Vorderasien. HP/Bild: Kuhnhäuser

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.05.2020