Bedeutung des Standorts unterstrichen

Bad Mergentheim.Apothekenausbau, Schaffung eines Logistikzentrums am Caritas-Krankenhaus, Personalplanung aber auch Schutzausrüstung in Zeiten von Covid-19 – das waren nur einige der Themen, über die sich BBT-Regionalleiter Marc Reggentin mit dem Landtagsabgeordneten und CDU-Fraktionsvorsitzenden im Landtag von Baden-Württemberg, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim ausgetauscht hat.

Marc Reggentin ist seit April als zweiter Regionalleiter der BBT-Region Tauberfranken-Hohenlohe zusammen mit Thomas Wigant im Amt. In den gemeinsamen Zuständigkeitsbereich fallen neben den drei Krankenhäusern in Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und Öhringen auch die geriatrische Reha-Klinik in Öhringen sowie elf Senioreneinrichtungen, drei Bildungszentren, die Physiotherapieschule Sanitas Tauberfranken und vier Medizinische Versorgungszentren.

Im Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten ging Marc Reggentin laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von BBT und CDU-Fraktion auf die anstehenden Projekte innerhalb der BBT-Region Tauberfranken-Hohenlohe ein. So soll auf dem Caritas-Areal ein fachübergreifendes Logistikzentrum inklusive Apotheke entstehen, das auch nahgelegene Einrichtungen der Region mitversorgt.

Ferner habe es sich Reggentin zum Ziel gemacht, auch im Krankenhaus Tauberbischofsheim weitere Investitionen zu tätigen, um den Standort für die Menschen der Region zu stärken. Als Regionalleiter verstehe er Krankenhäuser in erster Linie als „Dienstleister für die Bürger“ und als solches müsse man „eine umfassende medizinische Versorgung nicht nur anbieten, sondern auch nachhaltig sicherstellen“. Die Corona-Pandemie sei dabei eine Herausforderung für alle Beteiligten, aber die Region Tauberfranken-Hohenlohe sei auch für die Zukunft in Sachen Schutzausrüstung gut aufgestellt und gewappnet.

Prof. Dr. Wolfgang Reinhart lobte die Vorhaben und unterstrich, dass das Land es genauso für wichtig erachte, in medizinische Einrichtungen zu investieren und dass in den letzten Jahrzehnten bereits knapp 200 Millionen Euro in den Erhalt und Ausbau der medizinischen Versorgung in Bad Mergentheim geflossen seien. In Bezug auf die Personalsituation an den verschiedenen Standorten der BBT-Region hob Reggentin hervor, dass man sich konstant dafür einsetze, Fachkräfte zu gewinnen und diesen nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz sondern auch eine faire Bezahlung in Anlehnung an den branchenüblichen Tarif zu bieten.

Ferner merkte er an, dass die BBT-Region Tauberfranken-Hohenlohe insgesamt mehr als 300 Auszubildende habe. Allerdings seien Azubis für den verantwortungsvollen Pflegeberuf zunehmend schwierig zu gewinnen.

Daher müsse die Pflege insgesamt attraktiver gemacht werden. Auch der Landtagsabgeordnete Prof. Dr. Reinhart betonte im Gespräch, dass ihm die Gewinnung von gutem und qualifiziertem Fachpersonal – explizit im medizinischen Bereich – ein wichtiges Anliegen sei. Er unterstrich auch die Wichtigkeit des Gesundheitsstandorts Bad Mergentheim. Er unterstütze den Regionalleiter in seinem Vorhaben, weiterhin das Caritas-Krankenhaus und die gesamte BBT-Region Tauberfranken-Hohenlohe zu stärken und appellierte, vor allem auch in die medizinische Forschung und die Personalgewinnung zu investieren. Prof. Dr. Reinhart sagte abschließend: „Wichtig ist, dass neben Bad Mergentheim auch der Standort Tauberbischofsheim weiter gestärkt werden soll. Das Land hat zudem erneut in der Haushaltskommission dreistellige Millionensummen zur Unterstützung der kommunalen Krankenhäuser beschlossen“.

