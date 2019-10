Neunkirchen.Weltbeste Bildung für alle Kinder forderte der FDP-Landtagsabgeordnete Dr. Timm Kern und stellte zu Beginn des „Liberalen Forums“ die Frage, weshalb Deutschland in internationalen Bildungsrankings abgestürzt ist und Baden-Württemberg, das bisher immer unter den ersten drei Bundesländern war, im nationalen Ran-king nicht mehr diese Position vorweisen kann.

Mit Sorge, so Kern, betrachte die FDP die Bildungspolitik der vergangenen Jahre. Das CDU-geführte Kultusministerium habe den zunehmenden Bedarf an flexibler Ganztagsbetreuung nicht erkannt. Die grün-rote Koalition habe überstürzt und unvorbereitet mit der Einführung der Gemeinschaftsschule und der Abschaffung der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung das gesamte Bildungswesen in Unruhe versetzt. Als Beispiel nannte er ein Detail, das vielen älteren Anwesen-den nicht bekannt war: In der Gemeinschaftsschule gibt es kein Sitzenbleiben. Schulnoten hält Kern für etwas Wesentliches, denn sie geben Schülern und Eltern eine Rückmeldung, gleichzeitig zeigen die Ergebnisse den Lehrkräften, ob sie den Unterrichtsstoff für die Schüler verständlich vermittelt haben. Leistung müsse sich lohnen, so Kern, das sei im bisherigen differenzierten und vielgliedrigen Schulsystem Baden-Württemberg immer oberste Prämisse gewesen. Für die Haupt-/Werkrealschulen ergab sich zuletzt eine existenzbedrohliche Situation. Die Haupt-/Werkrealschulen bräuchten dringend Unterstützung, daher habe die FDP einen Gesetzentwurf zur Stärkung dieser Schulart eingebracht. In der anschließenden lebhaften Diskussion wurde die Frage gestellt, warum es heute so viele Einser-Abiturabschlüsse gibt. Laut Kern hat dies mehrere Ursachen: unter anderem habe das Streben nach einem bundesweit einheitlichen Bildungsstandard zu einem Rückgang in den Anforderungen geführt, dies zeige auch die Initiative von Bayern, Sach-sen und Baden-Württemberg ein „Südabitur“ einzuführen.

Die Freien Demokraten, so der Redner, würden für eine vielfältige Bildungslandschaft kämpfen, die für unterschiedliche Begabungen passende Lernangebote bereithält. fdp

