Bauarbeiten dauern an

Bad Mergentheim.In der Boxberger Straße, ab der Ecke Breslauer Straße, laufen seit einiger Zeit Bauarbeiten und diese sorgen für Verkehrsbehinderungen – vor allem bergaufwärts. Dazu hakte die Redaktion bei der Stadtverwaltung nach und erfuhr von Pressesprecher Carsten Müller: „Hier werden von einem Versorger Leitungen verlegt, es handelt sich nicht um eine städtische Baustelle. Als ’Wanderbaustelle’ bleibt sie auch in den nächsten Monaten in diesem Straßenzug bestehen. Eine Vollsperrung wird es nicht geben. Es könnte aber im Dezember noch einmal zu Beeinträchtigungen des Stadtbusverkehrs in der Uhlandstraße kommen, diese würden wir kurzfristig öffentlich bekanntgeben.“ sabix

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020