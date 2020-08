Balladen der Romantik

Bad Mergentheim.Im musikalischen Abendgottesdienst an diesem Samstag, 29. August, um 19 Uhr erklingen in der Schlosskirche bekannte und unbekannte Balladen in Vertonungen von Carl Loewe, Franz Schubert und Robert Schumann.

Balladen im Gottesdienst? Die Handreichung „Der Gottesdienst“ der EKD aus dem Jahr 2009 erwähnt ausdrücklich den Vortrag von Balladen als musikalische Beiträge zum Gottesdienst. So befassen sich Balladen mit Geschichten der Bibel („Belsazar“), mit dem menschlichen Leben („Die Uhr“) und mit Liebe und Freundschaft („Die Löwenbraut“).

Das Wesen einer Ballade hat Johann Wolfgang von Goethe in „Kunst und Altertum“ folgendermaßen beschrieben: „Die Ballade hat etwas Mysteriöses, ohne mystisch zu sein [...] Das Geheimnisvolle der Ballade entspringt aus der Vortragsweise. Der Sänger nämlich hat seinen prägnanten Gegenstand, seine Figuren, deren Taten und Bewegung so tief im Sinne, dass er nicht weiß, wie er ihn ans Tageslicht fördern will. Er bedient sich daher aller drei Grundarten der Poesie, um zunächst auszudrücken, was die Einbildungskraft erregen, den Geist beschäftigen soll.“

Es musizieren Manfred Birkhold (Bariton) und Kantor Lucas Ziegler (Klavier). Pfarrerin Angelika Segl-Johannsen hält den Gottesdienst und interpretiert die den Balladen zugrundeliegenden Texte.

