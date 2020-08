Balkonmusik des Deutschmeister-Spielmannszugs

Bad Mergentheim.Der Deutschmeister-Spielmannszug Bad Mergentheim veranstaltet am Freitag, 21. August, um 20.30 Uhr wieder die beliebte Balkonmusik. Eine Abordnung des Spielmannszuges musiziert in blau-weißer Tracht direkt vom Balkon (Altane) des alten Rathauses von Bad Mergentheim. Besucher und Einheimische auf dem Marktplatz können die historischen und modernen Weisen bei abendlicher Stimmung auf sich wirken lassen. Ein Sprecher wird die Stücke vorstellen. Musiziert wird zirka eine Viertelstunde. Es folgen am Freitag, 18. September, und am Freitag, 16. Oktober weitere Auftritte des Deutschmeister-Spielmannszuges auf der Altane. Bild: Deutschmeister Spielmannszug

