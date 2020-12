Bad Mergentheim bekommt Landesgartenschau 2034

Bad Mergentheim.Der Ministerrat der Landesregierung Baden-Württemberg hat in seiner heutigen Sitzung laut einer Pressemitteilung des Staatsministeriums entschieden, in welchen Städten und Gemeinden im Zeitraum 2031 bis 2036 die Landesgartenschauen und Gartenschauen in Baden-Württemberg ausgetragen werden. „Mit Landesgartenschauen und Gartenschauen werden wir auch zukünftig den Städten und Gemeinden ermöglichen, eine Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft zu geben und sie dabei unterstützen, nachhaltig mehr Grün zu schaffen“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstagmorgen in Stuttgart.

Den Zuschlag für eine große Landesgartenschau beziehungsweise eine kleinere Gartenschau im Zeitraum 2031 bis 2036 erhielten: 2031 Bretten (Gartenschau), 2032 Offenburg (Landesgartenschau), 2033 Benningen/Marbach (Gartenschau), 2034 Bad Mergentheim (Landesgartenschau), 2035 Riedlingen (Gartenschau) und 2036 Rastatt (Landesgartenschau).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.12.2020