Bach, Beethoven und Chopin vereint

Bad Mergentheim.Das nächste kleine Hauskonzert findet am Donnerstag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr im kleinen Kursaal des Kurhauses statt. Die Solisten sind Frédéric Otterbach, Klavier und Volker Burkhart, Violine und Sprecher.

Auf dem Programm stehen die englische Suite für Klavier g-Moll BWV 808 von Johann Sebastian Bach, 32 Variationen für Klavier c- Moll WoO 80 von Ludwig van Beethoven, Ferdinand der Stier für Violine und Sprecher von Alan Ridout und die Fantasie für Klavier f-Moll op. 48 von Frédéric Chopin.

Der in Crailsheim aufgewachsene Frédéric Otterbach begann im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspiel an der Jugendmusikschule in Crailsheim. 2005 wechselte er an die Musikschule Wertheim in die Klasse von Fedra Blido, deren Schüler er neun Jahre lang war. 2013 wurde er Frühstudent an der Hochschule für Musik in Würzburg und studiert dort seither bei Prof. András Hamary. Frédéric besuchte zahlreiche Meisterkurse im In- und Ausland unter anderem bei Volker und Hans- Peter Stenzel, Bernd Glemser, Martin Stadtfeld, L. Borbély. Alan Weiss, Bernd Goetzke, Felix Gottlieb und Robert Levin. Weitere Anregungen erhielt er von Alexander Schimpf.

Seine Teilnahmen beim „Jugend musiziert“-Wettbewerb brachten ihm elf erste Preise ein, sowie einen Förderpreis der Sparkassen. Er erhielt zwei Stipendien beim Symphonie Orchester des Bayerischen Rundfunks. Er trat unter anderem beim Bayerischen Kammerorchester in Bad Brückenau, in der Laeiszhalle in Hamburg, im Kaisersaal auf der Comburg, in der Wandelhalle in Bad Mergentheim und bei der Reihe „Junge Meisterpianisten“ in der Klaviermanufaktur Steingräber in Bayreuth auf. Ebenso führte er das Werk „der kleine Prinz“ von seinem Lehrer András Hamary in Wertheim und Würzburg auf.

Volker Burkhart ist den Bad Mergentheimern bekannt als ehemaliger Konzertmeister des phiharmonischen Orchesters Gießen und Ulm und als Leiter der städtischen Jugendmusikschule. Der Eintritt ist für Gäste- und Kurkartenbesitzer frei.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019