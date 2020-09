„Ax“ zeigt besondere Gemälde

Hachtel.Der Kultursommer kämpft mit dem Coronavirus – viele Veranstaltungen mussten bereits abgesagt werden.

„Da muss doch was gehen“, sagte sich der Bad Mergentheimer Künstler Axel Jag, Künstlername „Ax“. Und so kam er auf die Idee, die in seinem Atelier entstandenen großformatigen „transphysikalischen“ Gemälde der Öffentlichkeit bei einer „Open-Air-Galerie“ am See in Bad Mergentheim-Hachtel

...