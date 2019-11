Autohaus ausgeräumt

Bad Mergentheim.Die Herrenwiesenstraße scheint ein gefährliches Pflaster zu sein, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche kam es dort zu einem Einbruch in ein Gewerbegebäude. Zwischen Sonntag 16 Uhr und und Montag 7.20 Uhr waren Unbekannte entweder über ein eingeschlagenes Fenster oder ein marodes Garagentor in das Untergeschoss des Autohändlers eingestiegen. Hier stahlen sie Bargeld und elektronische Geräte. Im Werkstattraum nahmen sie noch einen Klein-Lkw mit und beschädigten mutwillig einen Ford Mustang an der Windschutz- und Heckscheibe. Die Polizei schätzt den Diebstahl- und Sachschaden auf etwa 7000 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim. pol

