Autohaus A.M.T. spendet 3000 Euro

Main-Tauber-Kreis.Das Autohaus Mittleres Taubertal spendete 3000 Euro an soziale Einrichtungen. In einer kleinen Feierstunde wurden die Spenden von je 500 Euro an die Bürgerstiftung Lauda-Königshofen, Sprungbrett e.V. Bad Mergentheim, den Kindergarten St. Josef Königshofen und den Verein der Freunde und Förderer des Caritas Krankenhauses (Kinderstation) in Bad Mergentheim übergeben. Weitere 1000 Euro gingen zu je 500 Euro an den Kindergarten St. Martin Tauberbischofsheim sowie den Verein der Freunde des Matthias-Grünewald-Gymnasiums Tauberbischofsheim. Bild: AMT

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.12.2019