Austausch über Alltag, Positives und Negatives

Bad Mergentheim.Die Baden-Württembergische Sportjugend (BWSJ) hat im Jahr 2001 vom Sozialministerium Baden Württemberg die Zulassung als Träger des „Freiwilligen Sozialen Jahres im Sport“ erhalten. Seitdem besteht die Möglichkeit für junge Frauen und Männer ihren Freiwilligendienst in Sportvereinen, Kindersportschulen und Fachverbänden abzuleisten. Deshalb haben auf Initiative des Sportjugendfördervereins Main-Tauber die Sportjugenden Tauberbischofsheim und Mergentheim reagiert und anfangs je eine Einsatzstelle geschaffen.

Aufgrund der positiven Resonanz und der Aufgabenfülle gibt es in Kooperation mit der Schule im Taubertal inzwischen fünf Stellen, die momentan alle besetzt sind.

Ein Bild gemacht

Im Dezember war nun Julian Schwab von der Baden-Württembergischen Sportjugend vor Ort in der Geschäftsstelle in Bad Mergentheim. Er verschaffte sich ein Bild von den Strukturen und den Einsatzstellen hier bei der Sportjugend im Main-Tauber-Kreis. In einem interessanten und aufschlussreichen Gespräch mit den FSJlern und Bufdi sowie den Verantwortlichen konnten alle Beteiligten über die hervorragenden Bedingungen sich hier vor Ort austauschen.

Benita Höpfl, Laura Englert, Levin Kapps, Svea Uihlein und Simon Lukas erklärten und diskutierten mit dem Projektkoordinator der Baden-Württembergischen Sportjugend über ihre Einsatzgebiete und vielfältigen Aufgabenbereiche und sprachen über ihre bisherigen Erfahrungen.

Auch Dominic Faul, Vorsitzender der Sportjugend TBB; Reinhold Balbach, Vorsitzender der Sportjugend Mergentheim; Matthias Götzelmann, Vorsitzender des Sportkreises TBB, sowie Michael Geidl, Sportkreisjugendreferent der Sportjugend im Main-Tauber-Kreis, freuten sich über den Austausch. Es wurden weitere Verbesserungs- und Optimierungsvorschläge, aber auch Kritikpunkte rund um das Thema Freiwilligendienste im Sport herausgearbeitet. Die Bewerbungsfrist für die nächsten fünf Freiwilligen endet am 31. Dezember. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019