„Ausstellung ist erlebnissatter Genuss“

Bad Mergentheim.Malerei, Collagen und Skulpturen in vielfältigen Formaten und leuchtenden Farben: Das zeigt das Kulturforum in der letzten Ausstellung des Jahres. Sie trägt den passenden Titel „Quintessenzen“.

Mit Hella Laue, Ingrid Linnert, Iris Rüdenauer, Roswitha Smid und Irmela Stephan sorgen gleich fünf heimische Ausstellerinnen für dieses verdichtete Kunst-Erlebnis. Fünf Frauen, deren gemeinsamer künstlerischer Weg in freundschaftlicher Verbundenheit zu „anspruchsvollen und tiefgründigen Werken“ geführt habe, wie Bürgermeisterstellvertreter Andreas Lehr zum Auftakt der Vernissage erklärte.

Künstlerische Reise

Vor über 100 Gästen würdigte er diese Ausstellung, die als Quintessenz sicher auch den vorläufigen Höhepunkt einer gemeinsamen künstlerischen Reise markiere. Im Gesamt-Rückblick zum Jahres-Ausklang hielt Andreas Lehr fest, dass 2019 zu den insgesamt vier Ausstellungen im Kulturforum über 10 000 Besucher gezählt worden seien.

Und er merkte an: „Darauf ist die Stadt stolz!“ Gemeinsam mit den Künstlerinnen dankte er stellvertretend für das gesamte Kulturamt Manuela Wischnewski für ihre engagierte Begleitung.

Der Tauberbischofsheimer Künstler und Dozent Gunter Schmidt machte in seiner Laudatio neugierig auf die „Quintessenzen“, denn hier werde „eine unglaubliche Vielfalt präsentiert“. Besonderer Clou der Ausstellung: Die Werke seien nicht nach Künstlerinnen gruppiert, sondern nach struktureller Ähnlichkeit. So könne man verschiedene Zonen und Nischen entdecken – beispielsweise in intensiven Rot-Tönen.

Das Frauen-Quintett, das er als Kursleiter kennen gelernt hat, stellte er als Runde von „leidenschaftlichen Mal-Enthusiastinnen“ vor. Diese hätten gestalterischen Ehrgeiz und hohe Ausdruckskraft entwickelt. So gebe es in dieser Ausstellung viel zu entdecken – etwa hintersinnige Collagen, Skulpturen mit Flair – und immer wieder kräftige Farben, die unmittelbar und emotional wirkten. Hier zog er eine Parallele zur Musik und dem ihr innewohnenden Rhythmus.

Inspirierender Rahmen

Die passende musikalische Umrahmung schon bei der zweiten Vernissage in Folge von den Mergentheimer Talenten Jonas Landwehr und Fabian Scherer. Sie setzten einen inspirierenden Rahmen mit ihren ganz eigenen, klangvollen Interpretationen von Pop-Songs. Die Aufforderung des Laudators an alle Besucher lautete abschließend: „Entdecken Sie den erlebnissatten Genuss, den diese Ausstellung für Sie bereithält!“ Die „Quintessenzen“ sind noch bis Sonntag, 12. Januar, im Kulturforum am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz zu sehen. Geöffnet ist täglich (außer mittwochs) von 10.30 bis 17 Uhr.

Der Eintritt ist frei. An Heiligabend sowie Silvester bleibt das Kulturforum geschlossen. Auch 2020 plant die Stadt hochkarätige Ausstellungen im Kulturforum.

So wird unter anderem Uli Stein, einer der erfolgreichsten Cartoonisten Deutschlands, seine Werke dort zeigen. stv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019