Aussetzer oder Extraschläge möglich

Ein unregelmäßiger Herzschlag, Vorhofflimmern und andere Gefahren für das Herz sowie die passenden Behandlungsmöglichkeiten sind im heutigen Teil unserer Interview-Reihe das Thema.

Bad Mergentheim. Im Rahmen der bundesweiten „Herzwochen“, die von der Deutschen Herzstiftung mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten ausgerufen werden, versucht auch die Bad Mergentheimer Kurverwaltung gemeinsam mit örtlichen Kardiologen Informationen an die Bevölkerung weiterzugeben. In der Corona-Krise geschieht dies in Form einer Interview-Reihe in den Fränkischen Nachrichten.

Mit einem gesundheitsförderlichen Lebensstil lassen sich Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermeiden beziehungsweise den Verlauf dieser positiv beeinflussen. Daher ist es so wichtig über Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Herzgesundheit zu informieren.

Heute beantwortet Dr. Gerhard Bauer, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Angiologie, Hypertensiologe und Ernährungsmediziner, die Fragen und gibt zudem Tipps und Ratschläge.

Manchmal ist mein Herzschlag unregelmäßig. Ist das gefährlich?

Dr. Gerhard Bauer: Allermeist nicht. Bei uns in der Praxis sind bei etwa der Hälfte der Patienten harmlose Extraschläge der Grund, dass sie unregelmäßige Herzschläge spüren. Aber man muss immer versuchen, diese Empfindungen des unregelmäßigen Herzschlages im EKG festzuhalten, damit wir wissen, worum es sich handelt. Dazu müssen wir vom Patienten erfahren, ob er Hinweise auf eine Herzerkrankung hat und ob die unregelmäßigen Herzschläge noch andere Beschwerden bereiten wie Brustbeschwerden, Atemnot, Schwindel oder Ohnmacht. Davon hängt dann der weitere Ablauf ab.

Mein Herz schlägt unregelmäßig. Was soll ich tun?

Bauer: Als erstes sich beobachten: Wann treten die Veränderungen auf? Was habe ich dabei noch für Beschwerden oder körperliche Veränderungen wie Brustbeschwerden, Atemnot, Schwindel oder habe ich sogar Sorge vor einer Ohnmacht? Kann ich dabei den Puls tasten? Fühle ich Aussetzer oder Extraschläge? Fühle ich Herzrasen? Ist das Herzrasen regelmäßig oder unregelmäßig?

Man kann die Frequenz messen – 15 Sekunden zählen, dann mal vier nehmen, ist gleich die Herzfrequenz pro Minute. Dies sollte man dem Hausarzt erzählen, der kann dann mit Ihnen entscheiden, ob dem weiter nachgegangen werden soll – mit EKG und Langzeit-EKG sowie weiterer internistischer/kardiologischer Abklärung.

Welche Arten von Herzrhythmusstörungen gibt es?

Bauer: Im Wesentlichen gibt es das Herzstolpern als Folge von zusätzlichen Herzschlägen aus dem Vorhof oder aus der Herzkammer. Wenn die Extraschläge aus dem Vorhof zunehmen und zu Herzrasen werden, steckt häufig Vorhofflattern oder Vorhofflimmern dahinter. Es gibt auch die Aussetzer oder Pausen, die durch Pausieren des Taktgebers (Sinusknoten) oder der Überleitungsstruktur (AV-Knoten) entstehen und es gibt die gefährlichen Kammertachykardien und das tödliche Kammerflimmern, das nur durch rasches Eingreifen (elektrische Defibrillation) behoben werden kann.

Wie kann man Vorhofflimmern vorbeugen?

Bauer: Die beste Vorbeugung ist der gesunde Lebensstil. Das sagte ja bereits Dr. Schüßler über die Präventivmedizin in der Mittwochsausgabe. Insbesondere die Vermeidung von Übergewicht ist ein Hauptfaktor, dann die Vermeidung von Bluthochdruck durch Normalgewicht und gute körperliche Fitness sowie die Vermeidung eines zu hohen Alkoholkonsums. Also der beste Tipp ist ein gesunder und vernünftiger Lebensstil und Gelassenheit.

Wie entsteht die häufigste Herzrhythmusstörung?

Bauer: Die häufigste behandlungspflichtige Herzrhythmusstörung ist das Vorhofflimmern mit seiner nachfolgend völligen Unregelmäßigkeit (absolute Arrhythmie) des Herzschlages. Wir gehen derzeit davon aus, dass das Vorhofflimmern durch Triggersignale ausgelöst wird, welche im Bereich der Einmündung der Lungenvenen in den linken Vorhof entstehen. Daraus entstehen kreisende Erregungen im gesamten Vorhof, die die Muskulatur des Vorhofes laufend elektrisch aktiviert. Diese elektrischen Impulse erregen sich anhaltend selbst wie bei einem Selbstzünder.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Bauer: Zuerst wird immer versucht, medikamentös das Vorhofflimmern in den Griff zu bekommen. Entweder versucht man, damit wieder den Sinusrhythmus herzustellen oder man versucht, damit die Herzfrequenz zu kontrollieren.

Zum Herstellen des Sinusrhythmus benötigt man ab und zu auch die elektrische Cardioversion (Strombehandlung unter Kurznarkose), die wir inzwischen oft auch ambulant durchführen. Am Ende ist manchmal die Lungenvenenisolierung mittels Verödungstechnik mit speziellen Kathetern notwendig, die im Caritas-Krankenhaus versiert durchgeführt wird.

Wer ist besonders gefährdet?

Bauer: Besonders gefährdet sind Patienten mit Herzerkrankungen wie Herzschwäche, Koronare Herzkrankheit (Kranke „Benzinleitungen“ des Herzens) oder Herzklappenerkrankungen, seltener auch Menschen, die aus Familien stammen, bei denen Herzrhythmusstörungen und plötzliche Herztode gehäuft vorkommen (genetische Faktoren). Auch die Patienten mit den bekannten Risikofaktoren – wie Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Hypercholesterinämie, Bewegungsmangel, besonders wenn mehrere davon zusammenkommen – bedürfen der besonderen Fürsorge und Beobachtung, insbesondere, wenn sie älter werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020