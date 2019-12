Ausgeprägtes Gespür für Fairness bewiesen

Bad Mergentheim.Die Kaufmännische Schule Bad Mergentheim, die Sportjugend sowie die Schule im Taubertal für Jugendliche mit geistiger Behinderung beschritten in den letzten Jahren ganz neue Wege. Dieses Modellprojekt wurde auch in diesem Jahr erfolgreich fortgeführt im Solymar in Bad Mergentheim.

Die Teilnahme am Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ ist jedes Jahr ein fester Bestandteil des Sportunterrichts von Regelschulen. Dem Aufruf von Olaf Schulze, Kreisbeauftragter für Schwimmsport, folgten sechs Schulen aus dem Main-Tauber Kreis sowie das Gymnasium Öhringen. Die Wettkämpfe als auch die wettbewerbsfreien Veranstaltungen der verschiedenen Altersklassen wurden in der Solymar-Therme in Bad Mergentheim ausgetragen. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr wurde zum zehnten Mal eine Kooperationsmaßnahme durchgeführt, die die Beteiligung von behinderten Jugendlichen am Wettkampfgeschehen vorsah. Federführend waren hierfür die Kaufmännische Schule Bad Mergentheim, die Sportjugend und die Schule im Taubertal. Die Kaufmännische Schule erreichte sowohl bei den Jungen und den Mädchen mit ihren Zeiten hervorragende Ergebnisse. Dass die Inklusion hervorragend klappte, konnte man schon bald an der freundschaftlichen Stimmung in der Schwimmhalle bemerken. Die Schüler hatten ein ausgeprägtes Gefühl für Fairness und sie beklatschten auch die Leistungen ihrer Mitschüler. Zum besseren Kennen lernen wurden neben den reinen Schwimmwettkämpfen auch noch einige kreative Wettbewerbe durchgeführt. Olaf Schulze, Matthias Götzelmann und Michael Geidl überreichten an alle Schüler der Schule im Taubertal eine Urkunde für ihre erfolgreiche Teilnahme.

Wettkampf III/E Mädchen: 1. Bildungszentrum Niederstetten, 2. Kopernikus Realschule Bad Mergentheim, 3. Martin-Schleyer- Gymnasium Lauda. Wettkampf III Mädchen: 1. Hohenlohe-Gymnasium Öhringen. Wettkampf III/E Jungen: 1. Kopernikus Realschule Bad Mergentheim, 2. Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda. Wettkampf III/A Jungen/Mädchen: 1. Realschule Boxberg.

