AusgefuchstesTierporträt zum Auftakt

Bad Mergentheim.Der letzte Tag des „Literatur im Schloss“-Sommerfestivals beginnt mit einer Matinee im Klanggarten des Bad Mergentheimer Kurparks: Am Sonntag, 30. August, um 11 Uhr ist die Autorin und Literaturredakteurin Katrin Schumacher zu Gast und stellt ihr Porträt „Füchse“ vor, das vom Leben, Sterben und Weiterleben unseres liebsten Schlitzohrs handelt.

Der Fuchs, seit den antiken Fabeln Sinnbild des listigen und verschlagenen Zeitgenossen, hat sich in den letzten Jahrzehnten zum Sympathieträger des Tierreichs gewandelt. Doch was hat dieser charmante Halunke an sich, dass sein flüchtiges Auftauchen im gleichen Zuge Anziehung und Verunsicherung auslöst, während wir ihm früher unerbittlich mit der Flinte nachjagten? Geschmeidig und klug macht sich Katrin Schumacher in ihrem persönlichen Tierporträt auf einen natur- und kulturgeschichtlichen Beutezug durch Hühnerställe, Kinderbücher und Pelzgerbereien, um schließlich der fernöstlichen Fuchsbesessenheit in Japan nachzuspüren, wo die kleinen Räuber die Menschen als Gottheiten und erotische Dämonen betören.

Und auch hierzulande kann man sich auf ein intensiveres Miteinander einstellen: Wohl wissend, dass ihm hierzulande nicht mehr fortwährend das Fell über die Ohren gezogen wird, verlässt der Fuchs seine versteckten, labyrinthischen Baue und macht sich auf in die Städte, um uns zwischen Mülltonnen und Parkgestrüpp selbst auf den Pelz zu rücken. lis

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.08.2020