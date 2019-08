Ausgefallen, originell und einfach schön

Aus über 200 Fotografien stachen fünf besonders hervor. Die Gewinner des Wettbewerbs wurden nun gefeiert.

Bad Mergentheim. Die Gewinner des Fotowettbewerbs Bronzekunst zu Gast im Kurpark unter dem Motto „Die schönsten Winter- und Frühlingsimpressionen der Skulpturen von Ihnen eingefangen“ stehen fest.

In einer kleinen Feierstunde im Café Amadeus im Kurpark wurde zunächst der dritte Preis – eine gerahmte, signierte Grafik – an Angelika Gröner aus Weikersheim übergeben. Ihr Foto entstand auf dem Weg zur Arbeit, der täglich durch den Kurpark führt und war ein absolutes Zufallsprodukt, aufgenommen in der kühleren Jahreszeit. Aufsteigenden Nebel nutzte sie um „Das Paar“ in einer nahezu mystischen Stimmung abzubilden. Der zweite Preis – eine einzelne Tänzerin (Kleinplastik) – ging an Stefan Gerl aus Werbach. Er setzte auf seinem Foto die Bronzestatue „Printemps“ mit einer Art Lichtschwert in Szene. Diese Art von Fotografie ist laut Jury technisch sehr aufwendig und anspruchsvoll und bedarf einiger Anläufe, um zu gelingen. Durch diese Inszenierung entsteht quasi eine neue Plastik.

Der erste Preis – ein Kleinplastiktanzpaar – ging an Armin Habermann aus Kiel. Habermann machte das Foto während eines Genesungsaufenthaltes in Bad Mergentheim. Er hat bei seinen Besuchen des Kurparks viele schöne Fotos gemacht, unter denen das Siegerfoto, „die hängende Aphrodite“, umrahmt von noch nicht belaubten Bäumen und mit der Sonne im Hintergrund zu sehen ist. Auf dem Foto ist die Einheit von Natur und Skulptur sichtbar. Habermann war laut Jury „zur richtigen Zeit am richtigen Ort“. Die von dem Künstler Reichstein zusätzlich gestifteten Originalitätspreise gingen an Karl Kolban aus Tauberbischofsheim und Bernhard Bergmann aus Reichelsheim.

Auch Kolban hatte für sein Foto den richtigen Moment erwischt. Es zeigt die Skulptur „Big Eva“ mit Apfel in der rechten Hand, darauf sitzend ein bestens positionierter Vogel. Bernhard Bergmann begeisterten während eines Aufenthaltes in Bad Mergentheim die Skulpturen im Kurpark zunehmend und so entstand die originelle Idee für sein Foto.

Darauf ist ebenfalls „Big Eva“ mit Apfel in der rechten Hand zu sehen. Ihr hatte Bergmann in die andere Hand ein Apple-Handy gelegt. Künstler Thomas Reichstein, der extra angereist war, um die Preise zu übergeben, betonte, dass eine Skulptur immer interaktiv sei. Sie sei morgens anders als abends und bei jedem Anblick sei wieder etwas Neues an ihr zu entdecken.

Er sei sehr angetan von den vielen, tollen, eingesendeten Fotos und er freue sich, dass die Idee eines Fotowettbewerbs bei der Kurverwaltung auf offene Ohren gestoßen sei und alle Maßnahmen schnell und gut umgesetzt wurden.

Mit insgesamt über 200 eingereichten Fotos wurden die Erwartungen, nach zögerlichem Beginn, weit übertroffen (die FN berichteten). Die Jury, bestehend aus Holger Schmitt, Fotograf, Jens Hackmann, Hobbyfotograf und Carsten Müller, Pressesprecher der Stadt Bad Mergentheim traf sich im Mai bei der Kurverwaltung, und ermittelte im Beisein von Kurdirektorin Katrin Löbbecke, Marketing- und Veranstaltungsleiter Peter Dittgen und Projektleiterin Ursula Breidenbach die Gewinner. Die Jury einigte sich zuerst auf die drei Auswahlkriterien „Gesamteindruck“, „Technische Gestaltung“ und „wie ist das Ausstellungsstück in den Kurpark integriert?“. Die rund 20 Fotos, die in die engere Auswahl gekommen sind, können auf der Internetseite www.bad-mergentheim.de begutachtet werden. Über die Startseite gelangt man auf die Bildergalerie. Die Skulpturenausstellung ist noch bis einschließlich Oktober 2019 im Kurpark Bad Mergentheim zu sehen.

