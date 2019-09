Ausflug der jungen Wandergeneration

Bad Mergentheim.Die Wanderung der jungen Generation des Schwäbischen Albvereins findet am Sonntag, 15.September, statt.

Die Teilnehmer erkunden die Traumrunde Marktbreit/Obernbreit und besichtigen dort die ehemalige Synagoge. Die Wanderstrecke beträgt circa zwölf Kilometer, es sind etwa 200 Höhenmeter zu überwinden. Treffpunkt zur Weiterfahrt ist um 12.30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz am Ortseingang von Giebelstadt. Wegen Fahrgemeinschaften aus dem Taubertal sollte man sich mit den Wanderführern Familie Pabst unter Telefon 09334 / -8442 oder E-Mail wandernSAV@web.de. in Verbindung setzen. Die Tour am Sonntag, 22. September, führt ins Vorbachtal nach Laudenbach. Weitere Termine findet man unter www.albverein-badmergentheim.de.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.09.2019