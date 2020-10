Ausbau des schnellen Internets

Bad Mergentheim.An verschiedenen Stellen in Bad Mergentheim gibt es aktuell kleinere Baustellen. Die Redaktion hakte dazu bei der Stadt nach und erhielt folgende Antworten. Diese Woche werde unter anderem in der Herrenwiesenstraße, Am Oelsteg, in der Wolfgangstraße, Johann-Hammer-Straße, Max-Eyth-Straße, Daimlerstraße, Dieselstraße, Buchener Straße, Sandstraße, im Dainbacher Weg, im Braunstall und in der Wilhelm-Frank-Straße gearbeitet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Weitere Baustellen seien momentan nicht vorgesehen, so der städtische Pressesprecher, Carsten Müller. Und wann wird dies alles erledigt sein? Müller: „Die genannten Baustellen-Einrichtungen sind von uns zunächst bis 30. Oktober genehmigt. Es ist aber prinzipiell möglich, dass eine Verlängerung beantragt wird.“ Es handele sich um privatwirtschaftliche Bauarbeiten, bei denen ein Breitband-Anbieter sein Versorgungsnetz ausbaue, so Müller: „Die ausführenden Unternehmen müssen bei unserem Straßenverkehrswesen eine Genehmigung beantragen. In diesem Rahmen werden beispielsweise die Baustellen-Sicherung und die Beschilderung sowie gegebenenfalls notwendige Umleitungen abgestimmt. Ebenfalls werden die Vorgänge unserem Tiefbauamt vorgelegt, das unter anderem das Wieder-Verschließen nach Aufgrabungsarbeiten kontrolliert.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.10.2020