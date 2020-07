Aus-Zeit nehmen

Plötzlich war da der hohe Ton. So als würde pausenlos ein Wecker klingeln. Erst dachte er, das Fax sei kaputt. Dann wurde ihm jedoch klar, dass der Ton in seinem eigenen Kopf schrillte. Er hatte wichtige Termine, deshalb dauerte es, bis er zum Arzt ging. „Hörsturz, Tinnitus“, sagte der Arzt. „Sofort an den Tropf, sofort ins Krankenhaus! Warum sind Sie bloß nicht eher gekommen? Jetzt kann es sein, dass Sie diesen Ton nicht mehr loswerden!“

Und da lag er nun in einem weiß gestrichenen Raum unter weißen Laken, an Schnüren und Schläuchen, und der Kopf hörte nicht auf zu wimmern. Die Ärzte stellten fest, dass der Patient organisch ganz gesund sei. Der Tinnitus sei wohl stressbedingt. In den ersten Tagen war der Patient sehr ruhelos. Er verlangte ein Einzelzimmer und dass unverzüglich ein Telefon an sein Bett gestellt werde. Er müsse wichtige Geschäfte abwickeln. Und das Telefon im Krankenzimmer klingelte ebenso häufig wie in seinem Büro.

Am dritten Tag wachte er mit einem Ruck auf. Er hatte den Ton im Ohr wieder mit einem Wecker verwechselt. „Vielleicht will mich dieser Ton wirklich wecken“, dachte er im Halbschlaf. „Vielleicht will er mich aus meinem bisherigen Leben aufwecken“.

Seine Tage liefen wie ein Film vor seinem inneren Auge ab. „Wann warst du das letzte Mal im Kino“, fragte er sich überrascht, „oder segeln“? Nur mühsam konnte er sich an das Gefühl erinnern: den Wind auf der Haut, das sanfte Wiegen, die Abendsonne, Freunde und Wein. „Wann hast du zum letzten Mal ein Buch gelesen?“

An diesem Tag tat er gar nichts. Er stöpselte das Telefon aus der Wand und verbat sich jeden Besuch. Es war ein seltsamer Tag. Während der Wecker in seinem Kopf klingelte, stiegen ohne Unterlass aus seinem Inneren Bilder auf von früher: Als er noch neugierig auf Menschen war und das Leben, als er stundenlange Gespräche führte, Tage mit einem Buch im Bett, Kartenspielen bis zum Morgengrauen, Zuhören, wenn einer seine Geschichte erzählte, Singen, Absichtslosigkeiten, ein Gottesdienstbesuch, ein Konzert. Unabweisbar wuchs in ihm das Gefühl, er hätte etwas versäumt und gerade rechtzeitig hätte ihn jemand geweckt.

Gönnen Sie sich eine „Aus-Zeit“ bevor Sie im Krankenhaus aufwachen! Vielleicht im Sommerurlaub ohne das gewohnte Umfeld um sich. Es könnte eine Zeit der Besinnung werden, eine Zeit des Nachdenkens: Was ist mir wirklich wichtig? Woran kann ich mich wärmen, was rührt mein Herz an? Woran will ich mich einmal erinnern im Rückblick?

Vielleicht ist das einfacher, wenn jemand zuhört. Wir sind für Sie da!

Angelika Segl-Johannsen, Pfarrerin in Bad Mergentheim, Evangelische Kur- und Rehaklinikseelsorge

