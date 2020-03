Auktion für guten Zweck: Erlös fließt in musikalische Projekte

Bad Mergentheim.Der in Bad Mergentheim und Berlin beheimatete international arbeitende Fotograf und Filmemacher Philipp Reinhard versteigert eine seiner Fotografien für einen guten Zweck: Der Erlös soll der Jugendmusikschule und „Jazz im Schloss“ zugute kommen.

Reinhard bewegt sich in verschiedenen Genres. Spezialisiert hat er sich auf die Bereiche Reportage und Porträt. Im Fokus steht dabei immer der Mensch in verschiedenen Zusammenhängen, ob auf dem Gebiet des Sports oder der Musik. Als Teamfotograf der Deutschen Fußballnationalmannschaft und der Hakro Merlins Crailsheim erzählen seine Bilder eine Geschichte und gewähren intime Einblicke. Für Reportagen taucht er mitten ins Geschehen ein.

Sein fotografischer Stil und seine Arbeitsweise reduzieren sich auf das Wesentliche. 2018 hat er beim „Jazz im Schloss“-Konzert mit Anke Helfrich und Angelika Niescier im Deutschordensmuseum fotografiert. Eines der dort entstandenen Bilder ist im letzten Jahr bei der Ausstellung „Besondere Momente der Musik“ in Weikersheim zu sehen gewesen. Reinhard möchte den signierten Originalabzug im Format 1,25 mal 1,25 Meter nun versteigern. Die Hälfte des Erlöses soll dem Förderverein der Jugendmusikschule zugute kommen, die andere Hälfte der Reihe „Jazz im Schloss“, bei der am 2. April der amerikanische Jazzpianist Jason Moran zu Gast sein wird. Das Mindestgebot liegt bei 250 Euro. Gebote können bis 10. März an folgende Adresse geschickt werden: gutestun@philippreinhard.com.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020