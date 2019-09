„Aufstiegsversprechen an Bürger halten“

Die Grünen im Ländle meinen es ernst mit ihrer Politik des Gehörtwerdens. Sozialminister Lucha kam für ein Bürgergespräch in die Kurstadt.

Bad Mergentheim. „Die Grünen haben Baden-Württemberg auf der Hüfte lockerer gemacht“, „Wir haben vieles verändert“ und dennoch stehe das Land gut da, leitete Sozial- und Integrationsminister Manfred Lucha seine Bilanz beim Bürgergespräch im Mittelstandszentrum ein. Grundsätzlicher Widerspruch von den rund 40 Zuhörern bei der gut zweistündigen Veranstaltung am Montag kam nicht. Auf Sorgen und Nöte in einzelnen Bereichen wurde der Minister jedoch hingewiesen.

Seit 2011 sind die Grünen in Baden-Württemberg an der Macht und stellen den Ministerpräsidenten. Auf die grün-rote Koalition folgte 2016 eine grün-schwarze. „Es war also kein Unfall vor achteinhalb Jahren“, als die Grünen die Regierung übernahmen, stellte Thomas Tuschhoff zufrieden fest, als er alle Gäste namens der Bad Mergentheimer Grünen an diesem Abend begrüßte.

Besonders willkommen hieß Tuschhoff die grüne Weggefährtin Charlotte Schneidewind-Hartnagel, die im November für den Wahlkreis Odenwald-Tauber in den Deutschen Bundestag nachrückt und in der Kurstadt plant, ein Büro einzurichten.

Den Erfolgen, Herausforderungen und anstehenden Projekten der grün-geführten Landesregierung wandte sich Minister Lucha zu, konkrete Beispiele nannte er dabei aber weniger und blieb eher im Allgemeinen. Lucha sprach vom „Aufstiegsversprechen an die Bürger“, dass also jeder im Leben weit kommen könne, und von der „optimalen Teilhabe“ sowie den „Bildungschancen für jeden“. Für all das stünden die Grünen.

Seine Partei stehe zur sozialen Marktwirtschaft und für die klare Haltung „niemanden auszugrenzen“, so Lucha. Seitenhiebe auf andere Parteien gab es punktuell, aber meist in einem freundlichen Ton, während die AfD nicht gut wegkam. Sie arbeite mit falschen Informationen, einfachen Parolen und schüre Ängste. Die Grünen müssten dagegen täglich in Regierungsverantwortung den Beweis erbringen, dass das Zusammenleben im Ländle funktioniert und sich für alle Bürger etwas verbessere.

Alle sollen zufrieden sein, gut leben können, Respekt vor der Vielfalt haben, tolerant gegenüber anderen Meinungen sein und die Demokratie wertschätzen, sagte Lucha und zeigte sich froh, dass sich nach aktuellen Meinungsumfragen 88 Prozent der Menschen als klare Demokraten outen, während nur zwölf Prozent der AfD ihre Stimme geben würden.

Damit sich jeder Arbeitende etwas leisten könne, gelte es vor allem, den Niedriglohnsektor zu überwinden, so seine Forderung.

Lucha streifte kurz den Ausbau der Kinderbetreuung und Digitalisierungsoffensiven des Landes, ebenso wie den Bildungs- und den Integrationspakt, dankte den Bürgern für die Hilfe bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise, und kam dann auf seine Fachbereiche als Sozialminister zu sprechen. 150 zusätzliche Medizinstudienplätze würden geschaffen, um dem Ärztemangel entgegen zu wirken, so Lucha. Er betonte aber auch, dass Doppelstrukturen in der medizinischen Versorgung abgebaut werden müssten, „weil wir sie uns nicht mehr leisten können“. Es brauche Primärversorgungs- und Nachsorge-Zentren.

Gerade in der Krankenhauslandschaft habe es schon viele Veränderungen gegeben, doch weitere Schritte seien nötig, wobei er die radikalen Vorschläge der Bertelsmann-Stiftung für am Ende nur noch 600 Kliniken in ganz Deutschland ablehnte.

Als Erfolg bezeichnete Lucha, dass Baden-Württemberg aktuell bundesweit die höchste Quote an Flüchtlingen vorweisen könne, die es in sozialversicherungspflichtige Jobs geschafft hätten.

Mit Blick auf tausende offene Stellen im Ländle hoffe er sehr, dass weitere Geflüchtete bald in Arbeit gebracht werden könnten, um beispielsweise im Handwerk und in der Pflege mit anzupacken.

In Sachen Klimaschutz und Verkehrswende merkte Lucha an, dass die Grünen weiter an einer besseren Vertaktung und Verdichtung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) arbeiten würden, ebenso wie an einem gut ausgebauten Radwegenetz, so dass auch die Bürger auf dem Land hoffentlich bald auf ein Zweitauto in der Familie verzichten könnten.

Nach dem Applaus der Zuhörer für Luchas rund 50-minütige Ausführungen ergriff Oberbürgermeister Udo Glatthaar das Wort und appellierte an die Grünen für „gute Lebensverhältnisse in allen Regionen des Landes zu sorgen“. Der ländliche Raum dürfe nicht abgehängt werden. Glatthaar forderte von Lucha, sich für die Außenstelle der Dualen Hochschule (DHBW) im Bad Mergentheimer Schloss einzusetzen und bei der Geldverteilung im Land nicht nur die Einwohnerzahl, sondern auch jeweils die Fläche einer Kommune und deren Unterhaltungsaufwand zu berücksichtigen.

Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn ärgerte sich gar, dass die Stuttgarter Bürger in Bezug auf den Finanzausgleich „mehr Wert“ seien als seine, dabei habe Creglingen auch viele Aufgaben und rund 30 Wohnplätze zu versorgen, erhalte dafür im Verhältnis nur viel weniger Mittel. Der Minister bemerkte bezüglich der DHBW, dass „die dezentralen Strukturen“ in der Bildung „sehr wichtig sind“ und er sich auch dafür einsetze. In Sachen Finanzausgleich für die Kommunen versprach er, das Thema mitzunehmen und mit seinen zuständigen Kollegen darüber zu reden. Luchas spontane Zusage, bei seiner Sommertour 2020 auch in Creglingen vorbei zu schauen, wurde sowohl von Bürgermeister Hehn als auch den anderen Zuhörern mit Beifall quittiert.

Der Vorsitzende der Mergentheimer Kreisärzteschaft, Dr. Jochen Selbach, kam auf den Ärztemangel zu sprechen und verlangte wirksame Gegenmaßnahmen. Dr. David Brix beklagte ergänzend die überbordende Bürokratie in seiner Arztpraxis.

Vertreter des Caritas-Krankenhauses, darunter Thomas Wigant, Regionalleiter der Barmherzigen Brüder Trier, sprachen den Pflegekräftemangel und andere Probleme an, ehe abschließend durch weitere Wortmeldungen kurz die ökologische Landwirtschaft und der unzureichende ÖPNV ins Blickfeld gerieten und Minister Lucha sich danach mit Dank für den anregenden Austausch verabschiedete.

