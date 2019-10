Bad Mergentheim.Die baden-württembergischen Bauverbände veranstalten am Dienstag, 22. Oktober, den landesweiten Informationstag rund um die Bauberufe. Diese gemeinsame Infoveranstaltung findet in insgesamt 18 überbetrieblichen Ausbildungsstätten in ganz Baden-Württemberg statt. Mit beteiligt ist das Bildungszentrum Bau Bad Mergentheim (Rotkreuzstraße 18, Telefon 07931 / 44908). Hier können zwischen 8 und 16.30 Uhr die verschiedenen Ausbildungshallen von interessierten Besuchern besichtigt werden.

Willkommen sind Lehrer und Schüler der Klassen 8 der Hauptschulen/Werkrealschulen, der Klassen 9 der Realschulen, außerdem Berufsschulen, Berufsberater und Eltern. Neben Informationen über Ausbildung und Aufstiegschancen in der Bauwirtschaft wird es im Ausbildungszentrum auch praxisnahen Anschauungsunterricht geben. Beim Gang durch die Werkhallen haben die Besucher die Möglichkeit, selbst ihre bauhandwerklichen Fähigkeiten zu testen. Weitere Infos und Anmeldung unter www.infotag-bauausbildung.de.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019