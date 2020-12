„Aufs Äußerste strapaziert“

Bad Mergentheim.Jochen Flasbeck äußerte sich für die Freien Wähler zur städtischen Finanzplanung: „Der Haushalt der Stadt ist aufs Äußerte strapaziert. Wir haben viel in Kindergärten, -gruppen, und -horte investiert, aber auch in Schulen, Baugebiete und leider ebenso in die Nepomuk-Statue auf der Markelsheimer Tauberbrücke.“

Die Corona-Krise habe die finanzielle Lage der Kurstadt weiter verschlechtert, so Flasbeck, der aus einem Schreiben des Regierungspräsidiums vom Februar 2019 zitierte. Dieses hatte bereits damals die Stadt gewarnt, dass zur Finanzierung des örtlichen Investitionsprogramms der nächsten Jahre der ausgewiesene Zahlungsmittelüberschuss im Haushalt „bei weitem“ nicht ausreiche.

Flasbeck monierte die stark steigenden Personalausgaben allein von 2020 auf 2021, um stolze 600 000 Euro. Seit 2012 sind sie von 12,6 Millionen auf nunmehr 17,9 Millionen in 2021 angewachsen. Aus 240 wurden 280 Vollzeitstellen. Dies gelte es zu hinterfragen.

Die Stadt gebe fortlaufend Geld aus, das sie eigentlich nicht habe, kritisierte Flasbeck und die Rücklagen seien nahezu aufgebraucht. In der Haushaltsklausur habe man mit einem geplanten Verlust in 2021 von 8,1 Millionen Euro angefangen zu beraten und konnte diesen nun auf 6,6 Millionen durch rigide Sparbemühungen drücken, aber es bleibe ein gewaltiger Verlust, der nur mittels Krediten aufgefangen werden könne.

Vom Haushaltskonsolidierungskonzept, das im Juli 2015 beschlossen wurde und immer noch Gültigkeit besitze, habe man sich meilenweit entfernt.

„Wir wollen eine ’Solymar’-Therme, drei Freibäder, eine Jugendmusikschule, eine funktionierende Feuerwehr und vieles mehr haben. Wir investieren stark in Bildung und Betreuung und in die Digitalisierung von Verwaltung und Schulen und leisten uns trotzdem unverständlicherweise einen Nepomuk auf der Markelsheimer Tauberbrücke. Wir alle müssen aber auch die Schulden dieser Stadt gemeinsam tragen.“

Flasbeck: „Zur desolaten finanziellen Situation tritt nunmehr auch die Corona-Pandemie auf, die uns zu sofortigen Maßnahmen zwingt, obgleich wir eine langfristige Umsetzung vorhatten. Die Freien Wähler warnen noch einmal davor, von der Substanz zu leben. Die Freien Wähler werden mehrheitlich für den Haushalt 2021 stimmen.“

Nur Jochen Flasbeck selbst stimmte am Ende dagegen. sabix

