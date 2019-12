Bad Mergentheim.Die Deutschmeister-Schützengilde 1478 e.V. blickt auf ein erfolgreiches Jahr voller sportlicher Erfolge zurück. Insbesondere der Nachwuchs überzeugte bei den zahlreichen Wettkämpfen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene, was nun zur Aufnahme dreier Nachwuchsschützen in den Landeskader führte.

Treffsicherheit

Matthias Reese, Celina Schwarz und Mariella Münig überzeugten mit ihrer Treffsicherheit und machten dadurch auf sich aufmerksam. Die dreizehnjährigen Nachwuchstalente schießen in der Schülerklasse und haben mit dem Schießsport vor ca. drei Jahren begonnen.

Mit dem Luftgewehr trainieren sie die Disziplinen Luftgewehr 40 Schuss stehend und die weitere Disziplin Luftgewehr 3-Stellung, bei welcher mit dem Luftgewehr auf eine Distanz von zehn Metern jeweils zwanzig Schuss kniend, dann liegend und zuletzt stehend abgegeben werden.

Unermüdlich

Dem unermüdlichen Einsatz und der Motivation durch die beiden Jugendtrainer Michael Krank und Marco Imhof, aber auch dem konsequenten, ehrgeizigen Training der jungen Schützen ist es zu verdanken, dass sie bei den diesjährigen Wettkämpfen erneut über sich hinauswuchsen.

Aufnahme

Dies blieb auch dem Württembergischen Schützenverband nicht verborgen. Er wurde auf die drei jungen Talente der DMSG aufmerksam und sprach allesamt im Anschluss an die absolvierten Wettkämpfe bei den diesjährigen Landesmeisterschaften in Ruit zwecks Aufnahme in den Schüler-Landeskader an.

Seit Oktober absolvieren Matthias, Celina und Mariella einmal pro Monat ein straffes ein- oder zweitägiges Trainingsprogramm an der Landessportschule in Ruit.

Hierbei erlernen die Jugendlichen nicht nur besondere Techniken im Zusammenhang mit den beiden Schießdisziplinen, sondern auch Ausdauer- und Kraftübungen, sowie mentale Einheiten stehen auf dem Programm.

Ziel ist es die jungen Talente weiter zu fördern und ihre Begabung zu unterstützen.

Die DMSG ist stolz auf seinen Nachwuchs, den die beiden Jugendtrainer hervorgebracht haben. Man darf gespannt sein, was die drei Jungschützen im kommenden Sportjahr erreichen werden. dmsg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019