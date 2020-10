Auf einer ganz besonderen Entdeckungsreise

Bad Mergentheim.Etwas weniger umfangreich als sonst, aber doch wieder mit einem bunten Mix an Angeboten: Das Kulturamt der Stadt Bad Mergentheim hat auch in diesem Jahr ein Herbstferienprogramm zusammengestellt.

Bei den zehn verschiedenen Programmen sind die Einrichtungen Volkshochschule, Jugendmusikschule und Stadtbücherei mit dabei. In der Volkshochschule gibt es zwischen Montag, 26. Oktober, und Freitag, 30. Oktober, beispielsweise Ferienkurse in Englisch oder Französisch, außerdem einen Selbstverteidigungskurs für Kinder und die Sprachenvormittage „Rund um die Welt“. Auch eine Prüfungsvorbereitung für die „Eurokom“ im Fach Englisch wird angeboten.

Bei der Jugendtechnikschule stehen am Donnerstag, 29. Oktober, die Aktionstage unter der Überschrift „Die Welt der Experimente“ und „Wackelspinne“. Während es bei letzterer um einen Konstruktionskurs nur für Jungs geht, richtet sich der Experimentierkurs an Jungen und Mädchen. Eine der Ferienaktionen in der Bücherei lautet: „Blind date mit einem Buch“. Extra für die Herbstferien wurden viele Medien aus dem Bestand der Kinder- und Jugendbücherei geheimnisvoll verhüllt und mit einer Kurzbeschreibung versehen, die nicht zu viel verrät. Am Mittwoch, 28. Oktober, lautet das Motto: „Schnappe Dir einen unserer Rucksäcke und begib’ Dich auf eine ganz besondere Entdeckungsreise mit den Medien der Stadtbücherei“. Es gibt Geschichten, Rätsel und Aufgaben zum Lösen. Nach und nach füllt sich der Rucksack und am Ende darf das ganze Abenteuerpaket ausgeliehen werden.

Außerdem gibt es in den Ferien eine neue Gelegenheit, spannende Geschichten zu hören. Am Donnerstag, 29. Oktober, bietet die Stadtbücherei Bad Mergentheim „Geschichten im Hof“.

Alle kleinen Zuhörer ab vier Jahren sind willkommen und können sich im Anschluss noch für die kommende Schließzeit der Bücherei mit Bilderbüchern ausstatten.

Im Detail informiert ein Flyer über das städtische Herbstferienprogramm 2020, der ab sofort überall im Stadtgebiet erhältlich ist und auch an den Schulen verteilt wird. Dort finden sich zu allen Angeboten die genauen Daten und Uhrzeiten, Informationen zu gegebenenfalls anfallenden Gebühren und den Anmelde-Modalitäten. Der Flyer ist auch digital auf www.bad-mergentheim.de einsehbar. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020