Auf den Spuren der Geschichte der Mergentheimer Juden mit Klaus Huth

Bad Mergentheim.Der „Europäische Tag der Jüdischen Kultur“ findet in diesem Jahr am 6. September statt. In rund 30 Ländern laden jüdische Gemeinden, Gedenkstätten und Museen zur Begegnung ein.

Klaus Huth, Vorsitzender des Vereins „Stolpersteine Bad Mergentheim“ bietet einen etwa eineinhalbstündigen Stadtrundgang abgeändert. „Spuren jüdischen Lebens in Mergentheim“ hat Klaus Huth seine Führung betitelt, die um 14 Uhr beginnt. Ausgehend vom Treffpunkt Residenzschloss. Dort werden unter anderem das jüdische Leben in Mergentheim sowie der jüdische Künstler Hermann Fechenbach und sein Cousin Felix Fechenbach, Journalist und Sekretär des bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner, gewürdigt.

Der Weg führt durch die Altstadt Bad Mergentheims. Klaus Huth geht an Orte, die daran erinnern, dass seit 1293 jüdische Einwohner in der Stadt und unter dem Deutschen Orden lebten. Die israelitische Gemeinde zählte im Jahr 1700 insgesamt 40 Mitglieder und erreichte 1895 mit 280 Personen ihren höchsten Stand.

Flucht und Deportation

Die nationalsozialistische Gewaltherrschaft führte auch in Mergentheim zu Flucht und Deportation. Mindestens 61 jüdische Mergentheimer kamen von 1939 bis 1945 ums Leben. In der Ausschreibung zum „Europäischen Tag der jüdischen Kultur“ heißt es: „Der Tag will dazu beitragen, das europäische Judentum, seine Geschichte, seine Traditionen und Bräuche besser bekannt zu machen. Er erinnert an die Beiträge des Judentums zur Kultur unseres Kontinents in Vergangenheit und Gegenwart.“

Klaus Huth unterstreicht dieses Anliegen mit seiner Führung. Im Anschluss daran kann das Schloss – übrigens seit 2010 mit einem Angebot am „Europäischen Tag der jüdischen Kultur“ beteiligt – noch auf eigene Faust erkundet werden.

Die Koordination und Organisation der Programme erfolgte durch B’nai Brith René Hirschler, Strasbourg, in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten in Baden-Württemberg und der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg.

