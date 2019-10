Auf das Licht kommt es an

Bad Mergentheim.Wie man richtig gute Fotos macht, das wollte eine Gruppe von Einsteigern und Aufsteigern von Manni Huber erlernen. Er hat die Online-Abstimmung „Wetterfoto des Jahres 2018“ der Landesschau Baden-Württemberg gewonnen. Huber war auf Initiative der Katholischen Erwachsenenbildung, Dekanat Mergentheim nach Bad Mergentheim gekommen.

Und Manni Huber ging die Sache nach dem Motto „Learning by Doing“ ganz praktisch an. Nach einer Einführung mit Erläuterungen zur „Goldenen“ und „Blauen Stunde“, also die Zeit vor dem Untergang der Sonne sowie die Phase der Dämmerung nach Sonnenuntergang und vor Eintritt der nächtlichen Dunkelheit, begab man sich in den Schlosshof von Bad Mergentheim, um das tiefblaue und mit der Umgebung perfekt harmonierende Licht einzufangen. Am nächsten Tag stand dann zunächst Theorie auf dem Stundenplan. Huber unterstützte die Teilnehmer und zeigte alternative Wege auf, um Motive in ein noch besseres Licht zu rücken. keb

