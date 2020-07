Auch in der Distanz Nähe vermitteln

Bad Mergentheim.Die Corona-Pandemie macht die Arbeit des Ökumenischen Hospizdienstes Bad Mergentheim nicht einfacher. Auch in der körperlichen Distanz ist es möglich, dem Gegenüber Nähe zu vermitteln, wie der Verein in der Schilderung seiner Arbeit deutlich macht: „Sie hat die Frau im vergangenen Vierteljahr jede Woche einmal besucht. Sie haben über dies und das gesprochen, meist über längst Vergangenes, über Kindheit und Jugend. Was gestern war, ist der Besuchten nicht immer ganz präsent. ’Mein Gedächtnis lässt mich im Stich’. Die Frau ist 87 Jahre alt. Es sind nette Gespräche und es hat sich eine gewisse Vertrautheit ergeben, beide freuen sich auf die kleine gemeinsame Stunde.

Die Besucherin arbeitet als ehrenamtliche Begleiterin beim ökumenischen Hospizdienst in Bad Mergentheim, die Besuchte lebt dort seit vielen Jahren in einem Pflegeheim. Sie hat ein paar wenige Verwandte, die sich um sie kümmern, aber sie leben nicht vor Ort, der Freundeskreis ist sehr klein geworden.

Die regelmäßigen Besuche sind erwünscht und bringen ein bisschen Außenwelt mit. Das Heim arbeitet mit dem Hospizdienst zusammen und stellt solche Kontakte über die Koordinatorin des Dienstes her.“

Doch dann kam Corona und das Heim musste für Besucher schließen, um die Bewohner und auch die Mitarbeiter vor Ansteckung zu schützen.

Wenn es bei der Begleitung um die allerletzte Lebensphase, um das Sterben, geht, und das sind die häu-figsten Fälle, ist die Lage noch einmal schwieriger. Der Sterbende soll den Weg nicht allein gehen müssen, Angehörige sollen unterstützt werden bei der Bewältigung dieses besonderen Geschehens, bei der Gestaltung eines würdigen Abschieds, in ihrer Trauer. In der Pandemie-Zeit ist das alles sehr beschränkt möglich. Eine Tochter wird an das Bett ihrer sterbenden Mutter gerufen. Diese dreht sich weg, will sie nicht sehen. Zu lange hat sie in den letzten Wochen auf sie gewartet. Am nächsten Tag ist sie tot und die Tochter bleibt mit diesem Bild zurück. Keiner hat etwas falsch gemacht – sie macht sich trotzdem Vorwürfe.

Besucher, die in dieser letzten kritischen Phase noch zugelassen sind, müssen sich wie Astronauten verkleiden. Wie soll da Vertrautheit hergestellt werden? Wie soll man Trauernde unterstützen, wenn Distanzvorgaben und Angst vor Ansteckung die Szenerie beherrschen?

Wie kann Trost aussehen, wo Worte oft versagen und Berührungen unmöglich sind? Und doch ist der Tod jetzt real und die Trauer ist jetzt real und nichts davon kann aufgeschoben werden. Die Trauerfeiern finden im engsten Familienkreise statt. Wird das dem Toten gerecht? Kann man sich seiner so angemessen erinnern?

Seit kurzem sind die Bestimmungen gelockert. Besuche können wieder gemacht werden, nicht mehr zwingend mit Trennscheiben, auch Sterbe- und Trauerbegleitung zu Hause, in den Pflegeheimen, im Caritaskrankenhaus sind jetzt wieder einfacher.

Corona ist noch nicht vorbei – alles geschieht mit Vorsicht und unter Vorbehalt. Trotzdem: Eine Mitarbeiterin erzählt von ihrem ersten Besuch bei dem Herrn, den sie seit vielen Wochen nicht gesehen hat. „Kennen Sie mich noch?“ „Aber klar, an gute Menschen erinnert man sich doch.“ Solche Momente spiegeln etwas Typisches: Der Kontakt ist für beide Seiten wohltuend. Solche Momente machen Hoffnung im Kleinen und im ganz Konkreten.

Beim ökumenischen Hospizdienst in Bad Mergentheim arbeiten im Augenblick 30 ehrenamtliche Mitarbeiter. Der Bedarf an ihrer Dienstleistung ist groß, die Einrichtungen, mit denen der Dienst zusammenarbeitet, schätzen die Mitarbeit und die Entlastung. Die Angehörigen sind meist froh, einen Ansprechpartner zu haben. Deshalb möchte der Verein in einem Ausbildungskurs zwischen September und März 2021 neue Helfer qualifizieren. Der Kurs wird geleitet von Sabine Strommer, der Hospizkoordinatorin des Vereins. Sie wird unterstützt von Vibeke Hansen, einer Multiplikatorin des „Celler Modells“, an dem sich die Ausbildung orientiert.

Wer sich für dieses Ehrenamt interessiert, kann sich ab sofort melden unter Telefon 0159/052 75173. Einen Informationsabend gibt es am 7. September um 19 Uhr im Haus Rigler am Caritas. Anmeldung ist wegen besserer Planung erforderlich.

