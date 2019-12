„Auch die Langzeitfolgen sind stets zu bedenken“

Bad Mergentheim.Knapp ein Jahr gibt es jetzt die Selbsthilfegruppe „Schmerzen – na und?“. Kürzlich lud sie zu einem Vortrag. Dr. Martin Krumbeck informierte im Hotel „Bundschu“ über Schmerzmittelgruppen.

Wer beständig an Schmerzen leidet, hat oft einen langen Leidensweg hinter sich. Und viele Erfahrungen mit Medikamenten und Ärzten. Nicht alles hilft so wie von beiden Seiten erwünscht und erhofft, und sowohl Ärzte als auch Patienten sind ständig gefordert. Ein Weg, sich selbst zu helfen, ist der Zusammenschluss in einer Gemeinschaft. In Bad Mergentheim gibt es seit einem Jahr eine Selbsthilfegruppe für Schmerzpatienten. Informationen, Anregungen und Austausch spielen bei den regelmäßigen Treffen im Hotel „Bundschu“ eine große Rolle.

Unterschiede deutlich gemacht

Zu einem besonderen Vortrag konnten kürzlich die beiden Gruppenleiterinnen Waltraud Krämer und Susanne Karner die Gruppenmitglieder einladen: Dr. Martin Krumbeck, Chefarzt im Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim, informierte dabei über die verschiedenen Schmerzmittelgruppen. Der Chefarzt verstand es, die Unterschiede deutlich zu machen und so den Gruppenmitgliedern einen besseren Überblick über diverse Wirkstoffe und deren Wirkungen zu geben. Zudem hatten sie die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen.

Dabei ging es teilweise ans „Eingemachte“ – viel Leidensdruck, schlechte Erfahrungen, persönliches Empfinden und Ängste wurden deutlich.

Krumbeck stellte zunächst einmal die verschiedenen Gruppen vor: Peripher wirkende Schmerzmittel, Opioide, Antidepressiva, Antikonvulsiva, Muskelrelaxantien und auch das viel diskutierte Cannabis werden in der Schmerztherapie eingesetzt; die verschiedenen Hersteller haben diverse Marken im Angebot.

Peripher wirkenden Medikamente werden wiederum aufgeteilt; die NSAR-Mittel wirken gut bei Entzündungen, benötigen aber eine „relativ hohe Dosis“, und das „geht auf die Dauer auf die Nieren“. Es sei wie bei allen Medikamenten – die Dosis sei ebenso entscheidend wie die Verträglichkeit, und deshalb müsse der Einsatz „mit Bedacht“ erfolgen, um die – bekannten – Nebenwirkungen auszuschließen oder zumindest zu minimieren. Coxibe seien „magenfreundlich“, aber ebenso problematisch, was die Nieren angehe. Nicht saure Analgetica hingegen seien „gut verträglich, aber auch hierbei gebe es Wirkstoffe, die Magen und Nieren belasten können.

Schon zu dieser ersten Gruppe gab es zahlreiche Fragen, vor allem zu den Nebenwirkungen. Der Widerspruch zwischen Linderung und Nebenwirkungen bestehe zweifellos, der ständige Kontakt zum Arzt sei deshalb unverzichtbar.

Die zweite Gruppe, die Opiate, zeige ganz typische Nebenwirkungen wie etwa Übelkeit und Benommenheit, auch wenn diese Medikamente „stark wirksam“ seien. Auch der Stoffwechsel sei betroffen, „da muss man ausprobieren“, betonte Krumbeck, der dabei auf die „körperliche Abhängigkeit“ einging. „Nicht plötzlich absetzen, sondern langsam auslaufen lassen“, riet der Mediziner. Die Versorgung der Patienten sei „gesichert“, auch wenn einzelne Produkte „mal ausverkauft sind“, machte Krumbeck mit Blick auf die so genannte Opioid-Krise deutlich. Gruppe drei, die Antidepressiva, seien zum Teil „schlaffördernd, zum Teil wachmachend“, erläuterte Krumbeck. Sie wirkten besonders gut bei Kopf- und Nervenschmerzen. Und auch Langzeitfolgen seien zu bedenken; der Chefarzt nannte Herz-Rhythmus-Störungen und Organschäden. „Man muss die Wirkung ausprobieren, sie ist individuell verschieden.“

Antikonvulsiva beruhigen das Nervensystem, hätten aber oft Nebenwirkungen, die bei der Therapie bedacht werden müssten.

Muskelrelaxantien (Muskel-Entspanner) waren in der Vergangenheit „teilweise zu wirksam. Die Politik hat gehandelt, die Hersteller brachten neue Produkte auf den Markt.“

Vielfach in der Diskussion und nach wie vor umstritten ist Cannabis, das seit 2015 in der Schmerztherapie erlaubt sei. „Da bewegen wir uns in einem schwierigen Prozess, die Politik war gezwungen zu handeln und hat die Produkte für schwere Erkrankungen zugelassen.“ Immer da, wo eine Standardtherapie nicht mehr helfe oder nicht angewandt werden könne, biete sich Cannabis an.

„Keine neue Erfindung“

Aber: „Cannabis ist keine neue Erfindung“, betonte Krumbeck. Es könne entspannen und beruhigen und deshalb gegen diverse Schmerzen wirken, habe aber „bekannte Nebenwirkungen“. Und auch die Handhabung im Alltagsleben sei noch nicht ausdiskutiert – was tun (mit) Autofahrer(n), die Cannabisprodukte verordnet bekamen und von der Polizei auf Drogenkonsum überprüft werden?

Die Veranstaltung zeigte, dass Schmerzen und ihre erfolgreiche Therapie nicht nur individuell, sondern auch mit Nebenwirkungen verbunden sind und einer ständigen Hinterfragung bedürfen. Die Fragen der Gruppenmitglieder machten deutlich, dass Schmerzpatienten Entscheidungen treffen müssen, die nicht immer einfach sind.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019